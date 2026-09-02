在麥當勞（McDonald's）遇事爭執，竟要「撻朵」？本港社交平台Threads流傳影片，將軍澳彩明商場麥當勞收銀台有2名男子疑因「多口」問題爭執，其間雙手有紋身、穿白衣男子「爆粗」狂罵另1名男子「收X啦你！你老X臭X！，更疑似自稱黑社會「和勝和」成員，提及「勝和左口（疑指和勝和頭目「左口」）」，威嚇「你衰多口知唔X知啊！我講嘢關你X事啊！」。男子聞言取出電話報警，紋身男即時退開，但繼續「爆粗」。目擊者透露，最終有警察到場處理。



影片引來網民熱議，有人揶揄「買個麥當勞都要講黑社會？」、「一報警（紋身男）就笠水了」、「都2026啦，仲講黑社會響朵，會唔會X咗啲」。警方回覆《香港01》表示，案件列糾紛處理，無刑事成分。



將軍澳彩明商場麥當勞有2名男子爭執，其間穿白衣男子疑似自稱黑社會「和勝和」成員。（Threads@rc_a205studio）

麥當勞（McDonald's）於8月31日推出「10元9件麥樂雞」優惠，吸引大批市民排隊購買，不過有網民於同晚在Threads發布影片，顯示將軍澳彩明商場麥當勞有2名男子因事爭執，留言「麥當勞又有花生可以睇」。

【影片直擊】麥當勞爭執 白衣男提「勝和左口」威嚇：你衰多口知唔X知啊！

影片看到，將軍澳彩明商場麥當勞收銀台位置，有2名男子激烈爭吵。其中雙手有紋身、穿白衣男子不斷「爆粗」指罵1名穿藍衣戴帽男子，「收X啦你！你老X臭X！X你老X！」，更疑似自稱黑社會「和勝和」成員，提及「勝和左口（疑指和勝和頭目「左口」）」。

將軍澳彩明商場有2名男子激烈爭吵，其中穿白衣男子不斷「爆粗」，更疑似自稱黑社會「和勝和」成員。（Threads@rc_a205studio）

將軍澳彩明商場有2名男子激烈爭吵，其中穿白衣男子不斷「爆粗」，更疑似自稱黑社會「和勝和」成員。（Threads@rc_a205studio）

將軍澳彩明商場有2名男子激烈爭吵，其中穿白衣男子不斷「爆粗」，更疑似自稱黑社會「和勝和」成員。（Threads@rc_a205studio）

藍衣男聞言反問「係咪黑社會啊？好X驚啊！」，白衣男怒斥「行開啦！收X把口唔好咁多口啦！你衰多口知唔X知啊！我講嘢關你X事啊！X你老X係咪同我講嘢啊！」。藍衣男再稱「勝和係咩嚟㗎，我唔知喎！」，並取出手機打電話，白衣男則威嚇「唔好扮打電話報警啦！」，但又揚言「報警啊！等你！等差佬嚟啊！唔好X衰多口啦！」。

藍衣男報警 白衣男即退開：X你老X！

影片最後藍衣男報警，白衣男隨即退開一段距離，惟繼續爆粗指罵藍衣男「X你老X！」。樓主補充，後來有警員到場處理，「白色衫（紋身男）同警察就企埋咗一邊傾偈」。

藍衣男報警，白衣男隨即退開一段距離，惟繼續爆粗指罵藍衣男。（Threads@rc_a205studio）

藍衣男報警，白衣男隨即退開一段距離，惟繼續爆粗指罵藍衣男。（Threads@rc_a205studio）

藍衣男報警，白衣男隨即退開一段距離，惟繼續爆粗指罵藍衣男。（Threads@rc_a205studio）

網民批白衣男過火：買麥當勞都要講黑社會？

網民看過影片議論紛紛，認為白衣男做法「過火」：

「買個麥當勞🍔都要講黑社會😎」



「一報警就笠水了」



「正宗聲大大，無貨賣」



「和記左口？低調啲啦」



「自稱三合會會員，撻朵喎，老MK」



「大庭廣眾響朵？」



「都2026啦，仲講黑社會響朵，會唔會X咗啲」



網民認為白衣男做法「過火」，「買個麥當勞都要講黑社會」。（Threads@rc_a205studio）

警方列糾紛處理

警方回覆《香港01》表示，8月31日晚上8時14分接獲報案，指2名男子購買食物期間排隊有爭執，警員到場調查，有目擊者稱無人自稱三合會成員，案件列糾紛處理，無刑事成分。

自稱三合會（黑社會）成員可被罰款及監禁

在香港，自稱黑社會成員可被罰款及監禁。根據香港法例第151章《社團條例》第20(2)條，任何人如屬三合會社團的成員，或以三合會社團成員身份行事，或自稱或聲稱是三合會社團的成員，或參加三合會社團的集會，或向三合會社團付款或給予援助，或為三合會社團的目的而付款或給予援助，或保管或控制或被發現管有屬於或關於三合會社團或三合會社團任何分支機構的任何簿冊、帳目、字據、成員名單、印章、旗幟或徽章，則不論該社團或該分支機構是否在香港成立，該人亦屬犯罪，如屬首次就該項罪行被定罪，可處100,000元（第6級罰款）及監禁3年；如屬第2次或其後就該項罪行被定罪，可處罰款250,000元及監禁7年。

（Threads@rc_a205studio）