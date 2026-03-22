不滿麥炸雞賣完！阿叔大鬧麥當勞逼點餐：你們是服務業　結局絕了

【麥當勞／台灣／西客】顧客並非永遠是對的！社交平台Facebook近日瘋傳「阿叔大鬧台灣麥當勞」影片，指台灣麥當勞有阿叔想買「麥脆雞（香港叫麥炸雞）」，獲女員工告知餐點已經賣完，然而他堅持要點餐，還當着女兒面前「發爛渣」狂罵女員工，揚言「你們是服務業！」。女員工回嗆他「沒水準」，阿叔怒氣更盛，要求店長處理。



而疑似涉事店長事後發文透露，該阿叔一直大吼大叫，之後想找其他客人「討拍（尋求他人肯定、附和）」，惟全部客人都勸他「不要為難服務業」，最後阿叔「無癮」悻然離開。



影片引來網民熱議，紛紛斥責阿叔離譜，「服務業不是服務奧客」、「不管是什麼哪個行業，都應該要尊重工作人員」、「在小孩的面前做最壞的示範」、「比小孩還小孩，簡直是巨嬰！」，又認為麥當勞應該報警。



Facebook近日瘋傳「阿叔大鬧台灣麥當勞」影片。（Facebook影片截圖）

服務業不是「出氣袋」！綜合台灣媒體報道，這段「阿叔大鬧台灣麥當勞」影片於2025年11月起流傳。影片經過剪輯，長約1分鐘，見到台灣麥當勞店內收銀點餐櫃枱位置，有1名穿背心褸的阿叔正大聲責罵女員工，相信是阿叔的年幼女兒站在旁邊。

不滿麥當勞餐點賣完 阿叔逼女員工道歉

事緣阿叔想點餐，但被女員工告知餐點已賣光，阿叔隨即發火堅持要點餐，並逼迫女員工道歉，「妳現在道歉啊！怎麼叫『我叫妳道歉妳才道歉？』」。女員工重複「那你叫我道歉……」，阿叔怒吼「『我叫妳道歉妳才道歉？」，我怎麼樣？我聲音有怎麼樣？』，女員工回應「不怎麼樣，但是你沒禮貌，你小孩在這。沒水準」。阿叔聞言怒氣更盛，「我沒水準啊？這什麼服務業！」。這時有阿伯走近勸止阿叔，但阿叔仍不停口。

阿叔狂罵麥當勞女員工，並逼迫對方道歉。（Facebook影片截圖）

阿叔狂罵麥當勞女員工，並逼迫對方道歉。（Facebook影片截圖）

（Facebook影片截圖）

畫面一轉，女店員表示「是不是從頭到尾都跟你說……是不是跟你說賣完了」，阿叔反問「賣完我要點可不可以？」，女店員回應「可以點啊，但是目前賣完你要等」，阿叔於是說「那對嘛，那妳要講啊！」。

狂罵女員工 阿叔：妳是服務業！

阿叔之後繼續勞叨，強調自己曾任職麥當勞，強調麥當勞是服務業，「我十幾歲就在做麥當勞，時薪65塊錢的時候。X的。妳們服務業憑什麼叫我不要那麼兇！」。女店員回覆「你要不要看一下監視器（閉路電視）」，阿叔則重申「你們是服務業！」，又要求店長處理。影片最後店長現身，大叔向店長投訴，我問你們說這個賣完了，賣完我可不可以點，你還跟我講賣完了」。

店長現身，大叔向店長投訴。（Facebook影片截圖）

店長現身，大叔向店長投訴。（Facebook影片截圖）

疑店長透露後續

而據台灣媒體報道，疑似店長事後發帖文講述事件經過及後續，「嘻嘻又是跟客人吵架的一天，一直說他以前做過麥當勞，麥脆雞要等≠賣完，然後瘋狂大聲兇我的員工，我出來跟他解釋他還在繼續吼，他女兒在旁邊還一直大吼大叫做最壞的身教，後面一直找其他客人討拍，結果客人都跟說不要為難服務業，最後發現找不到同溫層就悻悻然離開」。

網民批阿叔離譜‧：在小孩面前做最壞示範

網民看過影片紛紛批評阿叔離譜，不尊重服務業員工，認為應報警處理，「服務業不是出氣業」、「不管是什麼哪個行業都應該要尊重工作人員」、「在小孩的面前做最壞的示範」、「強調『是不是服務業』反而是歧視服務業，就算所有人都是服務業，也不需服務奧客」、「比小孩還小孩，簡直是巨嬰！餐點賣完就鬧脾氣，無理取鬧，當家長不給小孩做榜樣」、「現在很多奧客心態都會把職業後面冠上服務業合理化奧客行為，這種我覺得就很極度不尊重專業」。

也有網民揶揄，「這位先生你需要的不是服務業，是奴隸業」、「服務業不是精神科啊」、「再吵下去，可能就變殯葬業了」、「又是恐龍出沒」。