法國女建築師辭職獨居雲南深山14年　開民宿、釀紅酒享受此時此刻

今年63歲的法國建築師Estelle，已經在滇藏線小鎮奔子欄生活了14年。她租下480平（約5160平方呎）的藏式老民居，親自改造，一年只修一個房間，整整修了四年。



她最大限度地保留了老房子的拙樸感，又搬進許多老傢俱和舊地毯。她在二手市場淘來的少數民族老物件裝滿了整個屋子，便宜的只要人民幣100塊（折合約107港元）。

Estelle成長於阿爾卑斯山腳下，在做建築師時設計過醫院、銀行。44歲時，她難以負荷太過忙碌的生活，毅然辭職，來到嚮往已久的雲南，從零開始經營自己的民宿。

63歲的法國建築師Estelle，已經在滇藏線小鎮奔子欄生活了14年，同時經營自己的民宿（一条授權使用）

如今，Estelle過着安靜、沒有壓力的生活，空閒時釀葡萄酒、做果醬，帶小狗去山裏徒步，駕車在西南旅行。

「我不需要很多錢，我喜歡住在這裏的此時此刻，這是最重要的。」 Estelle

10月，我們拜訪了Estelle在奔子欄的家，和她聊了聊改造老房子的想法，以及她在雲南十幾年的生活。

雲南深山，一個法國女人改造藏式老民居

在奔子欄，Estelle像當地人一樣生活。午飯時間，她開車帶我們去一家經常光顧的家常飯館用餐。老闆是一家藏族人，看到她來很高興，熟稔地打着招呼，還記着她常常會點排骨。Estelle還另外點了一份折耳根，她和很多雲南人一樣喜愛這道當地的特色菜，「雖然味道有點怪，」她笑道。

Estelle已經在雲南住了17年，其中14年都在奔子欄。這是一個滇藏線小鎮，坐落在金沙江邊，去往白馬雪山和梅里雪山都挺方便，不少徒步愛好者會在此短暫停留。

奔子欄距離香格里拉只有一個半小時的車程，海拔卻並不高，無需擔心缺氧或高反。十多年前，Estelle曾動過定居香格里拉的心思，最終苦於寒冷的氣候而選擇了更宜居的奔子欄。

「我的朋友都問，為什麼是奔子欄，奔子欄沒有什麼人。但我覺得這裏很好，我不喜歡太冷的地方。」 Estelle

Estelle租下了一棟藏式民居作為自己的家，同時也對外經營民宿。房子總共三層，約480平米，屋前是一条小溪，溪邊高大茂盛的樹木將房子很好地遮蔽起來，若非有意前往，很難會在此停步。屋後是Estelle精心打理的菜園和花園，種着許多蔬果，以及一株巨大的金邊龍舌蘭。

點擊放大瀏覽Estelle的家▼▼▼

+ 7

土木結構是Estelle看中這棟房子的原因之一，「很有温度」。簽訂租約時，Estelle特意囑咐藏族房東不要更換傢俱和物件，

「他喜歡新的東西，但我喜歡舊的。」



她花了四年時間改造，修舊如舊，儘量保留房子原本的風格和細節。她重複利用老木頭，並且不刷漆料，既保持了自然的風格，又做到了環保。她還在三樓設置了一個旱廁，排泄物會成為花園裏的肥料，形成一種生態循環。

「要把房子改得又『原始』又舒適並不容易，每天都有新的挑戰。翻新屋頂時，我和村裏的一個女人一起從屋頂上卸下了20噸垃圾。」 Estelle

四個客房被Estelle設計成了四種風格，既有藏式的，也有清末民國元素的，還有一個房間內放着一牀「囍」字大紅毯子。裝飾與擺件大多是舊物和民族工藝品，這是她多年前陸續在昆明的二手市場裏淘的，從一百塊到五百塊不等，「我不買很貴的東西。」

Estelle的客廳原本是房東家的佛堂，她在地板鋪上好幾塊來自伊朗、巴基斯坦和阿富汗的地毯。靠牆一邊擺放着滿滿當當的書，牆上貼滿了客人們的作品，十幾年來，他們為Estelle的小狗和這棟房子留下了不少畫作。

32年前第一次來雲南旅行時，Estelle沒有預想到未來這裏會成為她的家。如今，她在奔子欄過着安靜而樸素的日子。

她不在穿着打扮上花很多錢，出行全靠一輛可能是當地最舊的車，「我的車開了23年。」閒暇時，她會帶着小狗去山林徒步，製作果醬和葡萄酒。

「我不想在這裏賺很多錢，我想感受美好的生活。」 Estelle

以下是Estelle的自述：

不願再卷的建築師，在異國重啟人生

我在法國的阿爾卑斯山地區長大，後來在巴黎學了建築，跟我的父親一起工作，他也是建築師。我們造了很多「大房子」，醫院和銀行之類的。

以前在法國，我的工作很多很多，每天只有工作和孩子，沒有別的。太累了，被生活搞得筋疲力盡。44歲時，我覺得這是有問題的，我想停下來休息，所以決定辭職。我不要老闆，也不要父親告訴我去做什麼工作。

16歲時的Estelle（一条授權使用）

我想過創業來改變生活，但是在法國，我的錢完全不夠，也不想問父母要錢買房子開民宿，普羅旺斯的房子很貴的。我想，我可以搬到雲南做我的小旅館。我並不打算賺很多錢，我想在這裏感受美好的生活。我喜歡雲南的人，這裏可以吃好吃的，沒有污染，還有美麗的山。

我第一次來雲南旅遊是32年以前，差不多三個星期，去了昆明、西雙版納、大理和麗江。那時候沒有地圖，路況也不好，但是我很喜歡雲南，所有人都很好，也有很多少數民族和山。後來我每年都會來雲南旅遊，每次兩三個星期。

17年以前，我賣掉在法國的小公寓，和13歲的兒子一起搬到了雲南。朋友們很擔心，

「你都不會中文，去到中國怎麼辦？你一個人跟兒子怎麼生活呢？」



但是我一點都不害怕。

Estelle和兒子，兒子如今生活在法國（一条授權使用）

我先在昆明住了三年，做着法語老師，也在學中文。我只學了一個月就覺得OK了，因為還可以邊聽邊學。兒子在家自學，這裏沒有給他讀書的學校，他15歲就回法國和他的父親生活了。

我去雲南很多地方看過房子，建水、大理、巍山，全部太貴了，要改造也很貴。後來我在奔子欄看到這個房子，門口有一条小路、一条小河，有樹、有菜，我覺得很好。

這是土木的房子，不用花很多錢修。我很喜歡老房子，也喜歡自然簡單的材料，我的老家也有很多這種房子。我找到房東，和他租了30年。

之前這個房子有很多問題，沒水沒電，房頂漏水，菜園很髒。我就慢慢修，修了差不多4年。我不要太多壓力，也不要做很快的東西，一年只做一個房間，房間裏很多東西是我自己手工做的。有時候我沒有錢了，就用改造好的房間招待客人，有錢了再繼續修。

現在我這裏是小旅館，我會用兩三個小時做法餐給客人們吃，我不會做很「快」的飯。菜園裏有很多水果，還有普羅旺斯的菜，都是我用來做飯的。

Estelle在菜園種的蔬果，其中一些會成為做菜的原料（一条授權使用）

有很多中國人問為什麼只有四個房間？我説我不用太多房間，我要客人喜歡我的房子。也不要太多人，不然我太累了。我喜歡客人來這裏，一起吃飯，一起聊天，他們分享他們的文化，我分享我的文化，我們像朋友一樣。

我是獨立女性，但我不需要很多錢

我每年都要回法國一次，我會想念我的兒子、父母和朋友，有時也想念我的文化。疫情三年我都沒有回去過，那段時間很難熬，還好在奔子欄也很自在。

+ 1

在法國文化裏，我們不和父母或孩子住在一起。我的父親是建築師，母親畫畫和做木工。他們有他們的事情要做，我也有我的事情要做。

我要來中國時，父母認為這是一個很大的人生轉變，但他們不會説「不要去」，因為這是我的生活。他們都為我改造的房子而驕傲。我的母親在80歲的時候來過這裏，她很喜歡，都想不回法國了。但是她有心臟問題，我擔心這裏沒有很好的醫療條件，還是讓她回去了。

我離開法國的時候就已經離婚了，在雲南獨居了很久。人們認為一個人可能很難，其實我比以前更自由了。我之前也有過一個男朋友，後來分開了。現在沒有太多愛情也沒關係，我完全不會感到孤獨，我有很好的鄰居、朋友，還有小狗油油——它的眼睛看不見，沒有人想要它，我就把它從香格里拉帶了回來。

同場加映：人到中年留學值得嗎？3名30多歲單身女性裸辭出國 創造人生拐點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

我現在是一個獨立的女人，我想這是父母給我的自信和力量。我的銀行卡里沒有很多錢，我也不需要很多錢。 Estelle

我不用買很貴的衣服，也不用買很貴的車。我的車開了23年，可能是奔子欄最老的車。多少才是足夠的錢呢？不一定需要很大一筆錢。

我現在的生活是很安靜舒服的，沒有太多壓力，我不要天天工作。沒有客人的時候，我可以看書學習，做葡萄酒和果醬，還要繼續修這個房子，老房子有很多小地方要修。我會跟小狗去徒步，山上很漂亮，空氣很好。

在這裏的生活每天也都有新的挑戰，但我喜歡新事物，它讓我保持清醒。也許未來政策會變，我必須離開這個家，但我不想去想太多，這是東方的思想教會我的，我不回頭看，也不往前看太遠，我喜歡我在這裏生活的此時此刻，這是最重要的。

同場加映：32歲哈佛高材生年薪百萬，卻選擇裸辭躺平？精英也敵不過職場高壓（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】