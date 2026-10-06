中國空軍「跑道清掃員」日常　無人機驅鳥　謹慎得連小蟲也不放過

托舉戰鷹一次次騰飛需要有多嚴謹？清理跑道還要分好幾個梯隊？記者帶你探秘戰機騰飛的幕後故事。



全方位立體式清掃 為戰機打造安全起降空間

在南部戰區空軍某部，每次飛行訓練開始前，場務專業的保障人員最早入場進行道面檢查。

跑道清掃員入場進行檢查。（央視網）

清理跑道時，強吹車和清掃車位於「第一梯隊」。利用高壓氣流，對道面進行大面積吹掃。電動車位於「第二梯隊」，車輛兩側的強磁吸鐵裝置放下來後，可以對金屬異物進行吸附。

中國空軍飛行訓練開始前都會進行細緻的清掃及驅鳥工作▼▼▼

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最後，還需要人工徒步檢查。戰士們在跑道中央仔細搜尋，就連一隻小小的蟲子也不會放過。

此外，面對空中隨時可能出現的飛鳥，保障人員使用驅鳥無人機，大大提升了工作效率。

精準的氣象訊息 是飛行計劃制訂和實施的關鍵

強大的氣象保障，是飛行員敢於直面複雜天氣條件的底氣，這需要氣象保障人員精準判斷。

釋放帶有熱敏電阻的探空氫氣球，可以探測出大氣中的温度、氣壓、濕度。預報員會根據收集到的數據，對第二天的飛行任務進行預報。

全面養護 及時修復 讓戰鷹始終處於最佳狀態

戰鷹平安「歸巢」後，機務專業的保障人員開始進行戰機的清潔養護工作。

部署在濕熱環境中的戰機，每時每刻都在經受鏽蝕的考驗。當水分、鹽分進入戰機的鋁合金蒙皮板後，戰機零件極易形成腐蝕。

機務人員在細緻的修復戰機。（央視網）

戰機的除鏽和防鏽，並不是拿着一把噴槍、一桶油漆簡單塗抹那麼簡單。從清理到調配藥劑，再到重新填縫，機務人員不斷開拓研究新方法。

鋼鐵戰鷹飛出的耀眼航跡，離不開一雙雙幕後托舉的「隱形翅膀」。

他們用日復一日的堅守，把細碎平凡的工作做到極致，守護戰鷹直刺蒼穹，護航每一次雷霆出擊！

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