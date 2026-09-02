灣仔男子酒店外人肉霸位　反問司機：你有冇事呀？　影片曝光結局

「人肉霸位」令人髮指！有港女生近日於網上發文發片，她在灣仔駱克道、粵海華美灣際酒店外見到有男子「人肉霸位」，司機問男子「無嘢呀嘛？」，男子叉着腰不斷重複說「無嘢呀，你有冇事呀？」，司機多度響咹，最終成功擊退男子。



有港女生近日於網上發文發片，她在灣仔駱克道、粵海華美灣際酒店外見到有男子「人肉霸位」。（Threads@cheuk.lammm_）

該港女生於Threads發文發片表示，「應該係個司機問返你有無嘢先啱，2026年啦，仲人肉霸位」。

灣仔男子人肉霸位反問司機：有冇事

影片見到，事發於灣仔駱克道、粵海華美灣際酒店外，1名男子站在馬路「人肉霸位」，有私家車欲駛進泊車被阻，司機問男子「無嘢呀嘛？」，男子叉着腰不斷重複說「無嘢呀，你有冇事呀？」，未有離開繼續站在原地。

無嘢呀，你有冇事呀？ 人肉霸位男子問司機

司機懶得再溝通，關窗響咹，男子抬起雙手做無奈動作，司機繼續響咹，男子才起步離開。

男子叉着腰不斷重複說「無嘢呀，你有冇事呀？」，未有離開繼續站在原地。（Threads@cheuk.lammm_）

司機懶得再溝通，關窗響咹，男子抬起雙手做無奈動作。（Threads@cheuk.lammm_）

司機繼續響咹，男子才起步離開。（Threads@cheuk.lammm_）

司機繼續響咹，男子才起步離開。（Threads@cheuk.lammm_）

目擊事件女生：司機最後贏咗

女生其後交代事件結果，「司機最後贏咗」，第二段影片見到，私家車成功泊在街邊。

女生認為，「如果遇到咁嘅情況都係報警算」，指出「連我拍片記錄低呢啲日常小事，都俾隔籬疑似同黨怒睥」。

女生其後交代事件結果，「司機最後贏咗」。（Threads@cheuk.lammm_）

第二段影片見到，私家車成功泊在街邊。（Threads@cheuk.lammm_）

第二段影片見到，私家車成功泊在街邊。（Threads@cheuk.lammm_）

人肉霸位可罰款兼坐監

「人肉霸位」可能犯法。根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。

另根據《道路交通條例》第49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上1部車輛，或干預該車輛任何部份，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁12個月。

（Threads@cheuk.lammm_）