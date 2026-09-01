有片│歌舞伎町短褲女當街便溺！男子走近斥責　3警路過無視遭怒轟

日本東京歌舞伎町「東橫」（トー横）今天（9月1日）出現令網民震驚的奇景，社交平台X瘋傳1段長達2分鐘的閉路電視影片，顯示1名身穿黃色上衣的年輕女子，竟在清晨時份的鬧市街頭，公然將路邊排水溝當作廁所，當場脫褲蹲下便溺，過程中不理身邊有途人經過及注視，就算有男子行近斥責亦不為所動。其間有3名警員經過黃衣女身邊，她即站起直接穿回褲子，卻全程沒有使用廁紙，而3名警員沒有干涉或查問便走開！女子其後再次蹲在馬路中央，影片至此結束，其離譜行為令網民深感震撼。



社交平台瘋傳1段CCTV畫面，直擊1名女子在歌舞伎町TOHO影城附近的行人專用區當街脫褲便溺。（X@@RAFSIMONS_2 影片截圖）

CCTV直擊女子當街脫褲便溺

日本網民在社交平台X瘋傳一段閉路電視影片，據畫面顯示，事發於2026年9月1日清晨約6時14分，地點位於歌舞伎町TOHO影城附近的行人專用區。1名身穿黃色上衣、牛仔短褲的女子先在馬路旁徘徊，左右張望後突然放下隨身黑色手袋在地上，直接蹲在鐵網排水溝上當場脫褲排泄。

1名身穿黃色上衣、牛仔短褲的女子先在馬路旁徘徊，左右張望。（X@@RAFSIMONS_2 影片截圖）

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過程見有路人圍觀 疑有人上前指責

黃衣女蹲下「解放」近2分鐘期間，街上陸續有車輛與行人經過其身邊。離奇的是，不少路人見狀非但沒有繞路或感到尷尬，還反而停下腳步側目圍觀，有1名身穿紅衣的外籍男子路過時，頻頻回頭盯黃衣女，甚至曾伸手指向她。

在隨後有1名背着大背包的男子及另1名路過的四眼男子直接停在黃衣女身旁，圍着正蹲在排水溝上的黃衣女聊天。當四眼男離開後，背包男繼續對着黃衣女說話，黃衣女則似有回應，雖然不知道內容，但從背包男舉動看來，疑似正在斥責黃衣女。

背包男與另1名四眼男圍着正蹲在排水溝上的黃衣女聊天。

警員路過漠視不管

背包男其後指向鏡頭的左手邊，隨即有3名身穿制服的巡邏警員步行經過，背包男即向警員招手，疑指指出黃衣女的便溺行為不當，而警員雖然一度望向黃衣女，並有人向背包男做了「X」手勢示意「不好」，但並未上前制止。黃衣女此時亦慢慢站起來，沒有使用廁紙便直接穿好短褲，而警員未有停下查問，便直接往另一方向離開。

背包男即向警員招手，疑指指出黃衣女的便溺行為不當。（X@RAFSIMONS_2 影片截圖）

3名巡邏警員步行經過，一度望向黃衣女，，並有人向背包男做了「X」手勢示意「不好」，但並未上前制止或處理。（X@RAFSIMONS_2 影片截圖）

黃衣女隨即拿起手袋，背包男則似不滿地繼續說話，2人對話幾句後，背包男不斷指手劃腳，疑似指示洗手間方向，又繞手似表達不滿，最終無奈轉身。沒料到，此時黃衣女走前兩步，又在馬路正中央再度蹲下，影片至此結束。

背包男不斷指手劃腳，疑似指示洗手間方向，又繞手似表達不滿。（X@RAFSIMONS_2 影片截圖）

背包男無奈轉身，此時黃衣女走前兩步，又在馬路正中央再度蹲下，影片至此結束。（X@RAFSIMONS_2 影片截圖）

第二段影片曝光！隨街坐下揮舞手臂

隨後流出的第2段CCTV片段顯示時間為同日清晨約6時19分（即上完廁所後約5分鐘）。畫面中，該名身穿黃衣短褲的少女已移至馬路對面的店舖門前，蹲坐在牆角邊。

期間她更一度大展身姿伸懶腰及揮舞雙臂，雖然期間陸續有路人從她身旁經過，但大家似乎已見怪不怪，只是默默繞過或快步離開。

網民痛批歌舞伎町風氣敗壞

網民看過影片後議論紛紛，不少人留言痛批巡邏警員冷漠態度，未有做好本份：

「警察直接無視笑死！」



「連警察也直接無視？莫名其妙！」



面對如此離譜的街頭亂象，更有網民無奈慨嘆歌舞伎町的風氣早已敗壞。

歌舞伎町真正的異常應該是『沒有發生這種事』吧，這種脫軌行為根本已經是日常。 網民留言

針對不少網民建議「在附近增加公廁」，亦有人無奈反駁，指「以前增加了公廁反而引發大量治安糾紛，所以現在才減少了」，並強調即使是東橫Kids（指聚集在日本東京新宿歌舞伎町「東寶大廈」旁空地與街道一帶的流連青少年群體）也少見做出這種行為。

這麼思想開放的行為還是極少見，早已涉嫌觸犯散布猥褻物罪名 網民留言

日本網民對巡邏警員的漠視態度感到憤怒，無奈慨嘆歌舞伎町的風氣已敗壞。（X@RAFSIMONS_2 影片截圖）

網民獻計周邊「解急攻略」

此外，亦有網民提出實用「解急攻略」，指出如果在事發地點附近人有三急又找不到廁所的話，其實只要再向前行幾步走到大久保公園，該處便設有公廁可供行人使用，完全沒必要當街做出如此失儀的行為。

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