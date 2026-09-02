耶魯華裔高材生撞花盆亡　雙親苦告市政府近10年　終以7800萬和解

一個擺在路邊多年的巨型花盆，奪走了一名21歲華裔耶魯高材生的生命，也讓一對失去獨生子的父母，打了將近10年的官司。



日前，喬治亞州米爾頓市議會一致通過和解協議，同意向Joshua Chang的家人支付1000萬美元（約7800萬港元），為這場從2016年延續至今的死亡官司畫下句號。但對Joshua的媽媽朱女士來說，這件事永遠不可能真正結束。她在法庭上表示：

人們總喜歡使用『告一段落』這個詞，但我要告訴大家，根本不存在所謂的真正結束。

2016年11月19日，感恩節假期即將到來，21歲的Joshua（約書亞·常）當時是耶魯大學大四學生，為了和家人團聚過節，他開車返回位於喬治亞州坎頓的父母家，沒想到再也沒能走完這段回家的路。

21歲華裔耶魯全獎學金學生Joshua（約書亞·常）撞巨型「花盤」身亡 父母苦告市政府近10年 最終以1000萬美金和解：

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當晚，Joshua駕車行駛在米爾頓市Batesville Road。根據法院文件，他突然猛打方向，車輛衝出鋪設路面，滑行超過60英呎（約18.2米），翻滾後撞上一座距離行車道超過6英呎（約1.8米）的大型混凝土花盆。

Joshua傷重不治，年僅21歲。警方調查發現，他當時沒有超速，也沒有魯莽駕駛或使用手機；體內同樣沒有酒精和毒品。家屬律師認為，他可能是為了躲避道路上的物體，早期報道則稱可能是一隻突然出現的鹿。

可就在車輛衝出道路的位置，竟然矗立着一個寬約7至8英呎（約2.1米至2.4米）、由混凝土和石材以及一個廢棄輪胎砌成的巨大花盆，當時它已在市政府管理的道路範圍內存在多年。

違規設置的路邊花壇。（11Alive）

事故發生前，Joshua的車速約為每小時38英里（約61公里），低於當地45英里（約72公里）的限速；撞上花盆時，車速已經降至約19英里（約30公里）。然而撞擊發生後，這個巨型花盆幾乎紋絲未動，Joshua則在救護人員趕到前不幸身亡。事故發生後這個花盆才被拆除。

Joshua原本擁有令人羨慕的未來。

他高中畢業時是全校第二名，並作為優秀畢業生代表發表致辭；隨後獲得全額獎學金進入耶魯大學，同時攻讀機械工程和經濟學。當時距離大學畢業只剩幾個月，他甚至曾親手用竹子製作過一輛自行車。

然而，一場突如其來的車禍，讓這一切永遠停在了21歲。

Joshua Chang當時在耶魯讀四年級，還有幾個月就要畢業。（11Alive）

Joshua去世後，父母將米爾頓市告上法庭，認為市政府早已知道路肩上存在這個巨大障礙物，卻遲遲沒有將其移除。這場官司一直打到2023年。

富爾頓郡陪審團最終認定，米爾頓市應承擔93%的責任，Joshua承擔7%的責任。陪審團原始賠償金額為3500萬美元（約2.7億港元），扣除Joshua所承擔的比例後，實際判決金額為3255萬美元（約2.5億港元）。

Joshua的母親當時含淚表示，她一直知道這不是兒子的錯，卻足足等了6年半，才等到有人為孩子的死亡承擔責任。

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但米爾頓市不服繼續上訴，市政府辯稱，這個花盆在米爾頓市成立前幾十年就已經存在，此前也從未造成過事故。但家屬認為，市政府接管道路後明明有機會發現並移走它，卻始終沒有采取行動。2024年，喬治亞州上訴法院維持原判。

米爾頓市隨後繼續上訴至州最高法院，主張地方政府受到「主權豁免」保護，不應為正常行車道以外的樹木、標誌、電線杆及其他設施承擔無限責任。

這起官司也因此驚動喬治亞州多個城市。亞特蘭大、桑迪斯普林斯等地方政府紛紛支持米爾頓市，擔心一旦判決成立，全州城市都可能面臨類似的鉅額索賠。

今年3月，喬治亞州最高法院作出了一項對米爾頓市有利的裁決：城市確保道路安全的法定義務，主要適用於車輛正常行駛的車道，不自動延伸至車道以外的區域。不過，最高法院並未解決所有問題，尤其沒有裁定這個巨型花盆是否已經構成法律意義上的「公害」。案件因此被髮回上訴法院，雙方原本還要繼續打下去。

截至今年8月，3255萬美元判決加上約1154萬美元（約9000萬港元）利息，市政府估算潛在負擔已經達到約4409萬美元（約3.4億港元）。

雙方最終選擇和解。根據協議，Joshua家屬將獲得1000萬美元，其中約667萬美元（約5200萬港元）由喬治亞州地方政府風險管理機構支付，另外約333萬美元（約2600萬）由米爾頓市承擔。和解協議同時註明，任何一方均不承認存在過錯。

市議會還提出，希望將事故現場附近的一座橋樑或道路設施以Joshua的名字命名，具體方案尚未確定。這場官司也迫使米爾頓市修改道路安全制度。如今，市政府已經加強對道路範圍內固定障礙物的檢查，並要求工程人員評估郵箱、花盆等設施是否會對車輛構成危險。

當年的巨型花盆早已被搬走，新的安全制度也已經建立。可對Joshua的父母來說，這些改變來得太遲了。如果當年有人早一點注意到那個花盆，早一點將它移走，這個擁有無限可能的年輕人，或許已經從耶魯畢業，開始了屬於自己的人生。

有人覺得，一個21歲獨生子的生命，1000萬美元的賠償實在太少；也有人認為，車輛已經衝出行車道，市政府不該為路邊的所有固定物負責。

雙方各執一詞，這場官司一打就是近10年。如今，最高法院的裁決又讓結果充滿變數。對於這對父母來說，他們大概是真的不願意，也沒有力氣再賭下去了。這樣的結局，實在令人唏噓。

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