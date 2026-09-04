高中職員約嫩妹「找樂子」　開房虐殺50隻倉鼠　變態行徑引爆公憤

最近日本爆出一樁案子，看完讓人心裏堵得慌——岩手縣一名36歲的高中男職員，先後約了兩個不同的年輕姑娘，去情侶酒店開房，目的不是約會，是一起弄死倉鼠。前後算下來，被他搞死的倉鼠超過50隻。8月31日，木村元紀又被抓了。



這人是岩手縣立宮古水產高中的職員，平時在學校的實習船上負責給師生做飯，繫着圍裙顛大勺那種。同事眼裏他就是個普通後勤大叔，話不多，幹活也利索。可背地裏，他手機裏存着的視頻，讓辦案警員看了都直皺眉。

示意圖（Unsplash@Ricky Kharawala）

這不是他頭一回進去。 今年7月，他就因為跟一名19歲女子合謀，在旅館裏虐殺了25隻倉鼠，被警方逮過一回。當時案子還沒審完，警方在查他手機時又翻出了新東西——原來3月份他還跟另一個女的幹過同樣的事，規模更大，一次性弄死了30隻。這才有了8月底的第二次逮捕。

這回跟他一起被銬上的，是一個20歲的女派遣社員，藤澤遙。兩人是在社交軟件上認識的，聊了沒幾天就約上了。約的地方不是咖啡廳也不是居酒屋，是一家按小時計費的「情趣旅館」——那種窗簾一拉白天跟黑夜似的、隔音好到隔壁摔東西都聽不見的地方。他們在那裏面殺了30隻倉鼠。

警方後來調出了兩人的聊天記錄，其中有一條是木村發給藤澤遙的，原話就這麼寫的：

我們要去哪裏殺倉鼠、找點樂子？

「找樂子」——這三個字看得人後背發涼。倉鼠不是害蟲，是寵物店裏花幾百日元（100日元約5港元）就能買回來的小生命，毛茸茸的，喜歡在木屑裏打洞，被人捧在手裏的時候還會用小爪子扒拉你的手指。它們被裝進紙盒遞給木村的時候，大概還以為自己要換一個新家了。結果被帶進了情侶酒店，成了兩個無聊大人「找樂子」的消耗品。

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據說當天木村是帶了一個運動包進去的，裏面裝着好幾隻寵物籠。那個20歲的姑娘藤澤遙，負責舉着手機錄視頻。屏幕上那個紅色的錄製鍵亮着，兩個人蹲在地毯上，一隻一隻地把倉鼠拿起來，踩、摔、捏，手法不一，過程被全程拍了下來。30隻，一隻沒剩。

殺完了，屍體裝進垃圾袋，包一拎，兩人有說有笑地退房走了。前台店員後來跟警察說，那天真沒看出什麼異常，就是男的提個大包，女的還在他旁邊刷手機。要不是7月份那次因為「運氣不好」被警方盯上，翻了他的手機，3月份這30條命可能就永遠沉在視頻文件夾裏了。

7月份那次，木村換了個女伴，這回是個19歲的姑娘。同樣的流程，同樣的「情趣旅館」，這回踩死了25隻。警方突襲時從他手機裏查到了視頻，同時發現他和那姑娘的短信裏，清清楚楚寫着策劃殺倉鼠的內容。

這兩個姑娘現在都落網了。19歲的那個因為是未成年，被送到家庭法院，8月25日剛判了個「保護觀察處分」——說白了就是放出來，有人盯着，別再犯。20歲的藤澤遙跟木村一樣，已經被逮捕，目前還沒公布她認不認罪。

日本《動物愛護法》規定，無故殺死愛護動物，最高可判5年以下有期徒刑或500萬日元（約25萬港元）以下罰款。但日本網友已經炸了鍋，不少人覺得這罰得太輕——一個正常人，誰會專門約人去情侶酒店殺倉鼠玩？ 這種人心理明顯有毛病，光關幾年罰點錢，出來之後呢？

更讓人不安的是，警方還在查木村是否涉及其他案件。50多隻已經夠嚇人了，誰也不知道他手機裏還有沒有刪掉的聊天記錄、其他沒被發現的視頻。他是從什麼時候開始幹這事的？還有沒有第三個、第四個「找樂子」的搭檔？

這些目前都沒答案。唯一能確定的是，那些被裝進運動包帶進酒店的倉鼠，到死都不知道自己為什麼被帶出來。它們沒招誰沒惹誰，就是被人從籠子裏拎出來，摔在地毯上，踩在鞋底下。而兇手跟同夥互發的那條短信，最後的結尾是個笑臉表情。

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