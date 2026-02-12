西安景區驚現「旋轉真馬」　遭網批虐待動物　官方緊急暫停項目

內地西安一處景區近日出現活的「旋轉真馬」遊樂設施，影片顯示多匹真馬被固定在旋轉裝置上，載著遊客繞圈轉動，有人認為這項設施創意新奇，但也有大批網民批評此舉涉嫌虐待動物。對此，景區工作人員已於10日表示，為避免爭議，該項目暫停運營。



真馬取代木馬 宣傳口號「馬上轉好運」

綜合陸媒報道，事件發生在西安詩經里風景區，畫面顯示，6匹真馬被固定在鐵架結構上，繞著軸心慢速轉圈，每匹馬之間相隔約1米，裝置外圍以簡易棚架裝飾，宣傳口號為「旋轉真馬，馬上轉好運」。景區人員透露，該項目於2月6日推出，預計開放至3月8日，且屬於風景區「奇幻武俠城」系列活動的一部分，很受遊客歡迎。

從多段現場影片可見，騎乘「旋轉真馬」的遊客中，大人與小孩都有，每趟幾乎都坐滿，現場亦有工作人員在旁引導或驅動馬匹，整體轉圈速度較慢。風景區官方表示，該項目運營至今，未出現馬匹受驚不受控或傷人的情況。

網民痛批虐待動物 景區急下架

除了有現場民眾受訪表示覺得驚奇，在陸網上則是有大批網民批評景區行為不當，表示：

「這對馬不好吧，什麼腦子想出的」

「一直轉圈圈馬不會頭暈嗎？」



也有人呼籲抵制動物騎乘項目，表示「馬是聰明的生物，應被尊重」；另有民眾建議風景區要讓馬休息，不要累壞牠們。

據工作人員說明，詩經里每天開放時間為上午10點至晚上9點半，門票價格29.9元人民幣，春節期間未漲價，但門票費用不包含「旋轉真馬」項目體驗費。該項目由景區與第三方合作推出，屬300餘場演出和項目之一，但為避免爭議，目前已經決定暫停該項目。

【延伸閱讀】送羊駝去內地寵物店沖涼 員工竟因這理由「Hea做」終致動物慘死（點擊放大瀏覽）

+ 19

延伸閲讀：

新疆可可托海傳雪豹咬人！女遊客滿臉血送醫 官方籲遵守警示

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】