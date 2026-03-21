台女租霸失蹤「棄養24隻貓」滿屋排泄物　更拒讓貓義工帶走治療

高雄有房東控訴，租客承租5個月，只繳了2個月的租金，上個月「單方面解約」後搞失蹤，房子沒整理乾淨，還棄養了24隻貓！房東不滿租客不負責任，愛貓人士想幫貓咪安置、治療都被飼主拒絕！飼主也回應，是因為被家暴、聲請保護令，無法回租屋處。



愛貓人士與房東進入租屋處查看時，發現地板上到處都是貓咪的排泄物，十多隻貓擠在同一間房間內，每隻都相當虛弱。現場還有懷孕的母貓，瘦弱程度令人心痛。房東看到房間被搞得一團亂，而女房客也就是飼主，已失蹤超過一個月。

台女欠租失蹤棄養24貓 瘦弱生還惹心痛：

+ 3

房東表示，由於氣味很重，直到3月12日前夫幫忙開門，才發現屋內有20多隻貓，隔天再來卻只剩14隻，不清楚其他貓咪的去向。房東指出，飼主2月中旬就已搬離，在消失的一個月期間，完全沒有回來照顧貓咪。

房東說明，租客去年10月承租後，因體諒對方生活不易而未先收取押金，對方繳了2個月租金後就不再付款。直到2月租客單方面解約，卻沒有將貓帶走，疑似棄養24隻貓咪。房東強調，從12月開始租客就拖欠房租，總共積欠10多萬元（台幣，下同），若加上維修費用將近15至16萬元。房東認為，租客從去年起就不斷與其約定各項事宜，卻都沒有做到，一直以欺騙的方式處理問題。

24貓遭棄養 飼主拒轉晶片不讓醫治

愛貓人士表示，已與飼主聯繫，希望飼主能先將晶片轉移，讓他們進行後續醫療處理，但飼主完全不願意，寧願把貓接回去，也不讓他們進行醫療。

事件曝光後，女租客在網絡上發聲，提到2月中旬離開租屋處是因為個人因素和婚姻關係，自稱3月聲請家暴保護令而無法回租屋處。她表示部分貓咪已安置在朋友家，也已聯繫動保處，強調貓咪安置費用會負責到底。

【延伸閲讀】90多歲老翁插隊埋單遭青年追罵公審 網民心酸：台灣怎麼變成這樣（點擊放大瀏覽）

+ 16

延伸閲讀：

遠東航空欠費逾600萬！ 飛機遭高雄分署拍賣

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】