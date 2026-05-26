日本男稱土撥鼠每天吃飼料可憐 餵吃「致命朱古力」 店家報警
撰文：TVBS新聞網
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日本大阪府守口市一家知名土撥鼠主題咖啡廳，日前發生一宗惡意餵食事件。一名30多歲的男性顧客，因涉嫌在店內私自餵食土撥鼠吃，對牠們來說具備致命毒性的「朱古力」，遭店家當場逮個正著並報警處理。大阪警方日前已將該名男子正式移送檢察機關偵辦。所幸警覺性高的土撥鼠在咬下後隨即吐出，經獸醫檢查後確認並無生命危險。
土撥鼠吃朱古力恐致命！獸醫：嚴重恐引發癲癇、昏迷死亡
日媒報導，土撥鼠屬於松鼠科，因吃東西與睡覺時的呆萌模樣，近年在日本掀起寵物咖啡廳熱潮。然而，對於絕大多數哺乳類動物而言，人類食用的朱古力卻是形同毒藥的危險禁品。
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針對此事件，山田動物醫院副院長松本和也博士指出：「朱古力致命的核心原因，在於其原料可可豆中含有『可可鹼』（Theobromine）成分。」松本博士解釋，多數動物無法像人類一樣有效代謝可可鹼，一旦誤食，毒素將對其中樞神經與心血管系統造成毀滅性打擊，嚴重時會引發全身性癲癇、陷入昏迷，甚至在極短時間內導致心臟衰竭死亡。
聰明土撥鼠當場「呸」掉 嫌犯辯稱：看牠每天吃一樣很可憐
根據受害咖啡廳業者表示，事發當時，這隻聰明的土撥鼠在咬到朱古力後，似乎察覺異狀，立刻將其「呸」地一聲吐了出來，並未真正大量吞入腹中，因此免於一場奪命危機。
當面對店家與警方的質問時，該名30多歲的男性顧客對其涉案行徑供認不諱。然而，他給出的犯罪動機卻讓現場人員驚呼，他竟辯稱：「因為看到牠每天在店裡都吃一模一樣的飼料，我覺得牠很可憐，才會想說分牠吃一點好吃的朱古力。」
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