美國擬推新規懲罰私立學校收生種族歧視　對亞裔留學生有何影響？

2023年，哈佛大學和北卡羅來納大學在平權招生案中敗訴，美國最高法院裁定，大學不得在招生過程中將種族作為錄取因素。如今，美國教育界又迎來一項重大變化：學校如果在招生、獎學金、體育項目等政策中按照種族區別對待學生，今後可能被取消聯邦免稅資格。



長期以來，不少亞裔家庭認為，成績優異的亞裔學生在大學招生中反而可能因為族裔背景受到不公平對待。此次新規一旦落地，無疑將進一步壓縮學校實行「種族優待」的空間。對於成績優秀、主要依靠學業和個人能力競爭的亞裔學生來說，這確實是一個好消息。

美國財政部與國稅局發佈的關於學校招生擬出台新規。（IRS官網）

美國財政部與國稅局（IRS）9月3日公布一項新規提案：私立學校如果在招生、獎學金、體育項目、校園設施或其他政策中，按照種族、膚色、國籍或族裔背景給予不同待遇，今後可能被取消聯邦免稅資格。

這意味着，即使學校將有關政策包裝成「多元化」、「公平」或「包容」，只要實際操作仍然以種族為依據，就可能付出沉重的經濟代價。

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美國財政部估計，全美最多約有1.8萬所私立中小學、學院和大學可能受到新規影響。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示，政府正在確保種族歧視在美國教育體系中沒有立足之地。

他說：

學校把基於種族的優待重新包裝成公平、包容或促進多元化，並不會改變這些做法具有歧視性的本質。

貝森特表示，財政部和國稅局提出的新規將建立一套明確標準，繼續採取歧視性做法的教育機構，將不再享有聯邦免稅資格帶來的好處。

根據提案，學校不得在招生、獎學金、貸款、體育項目、校園設施及其他由學校管理的項目中，根據申請人的種族、膚色、國籍或族裔背景提供優惠或者施加不利待遇。

不過，學校仍然可以使用與種族無關的標準幫助弱勢學生，學校可以照顧低收入家庭學生，也可以考慮申請人曾經克服的個人困難，但不能因為申請人屬於某個特定族裔，便直接在錄取或獎學金方面給予優待。

這項提案延續了聯邦最高法院2023年有關大學招生的裁決。當時，最高法院裁定哈佛大學和北卡羅來納大學在招生過程中考慮申請人種族的做法違反憲法，大學不得單純以種族作為錄取因素。

美國哈佛大學。（Unsplash＠Emily Karakis）

但此次提案覆蓋的範圍更廣，不僅涉及大學招生，還延伸至獎學金、學生貸款、體育項目、校園設施，以及學校管理的其他政策和項目。

對於許多私立學校和大學而言，失去免稅資格可能帶來嚴重後果。學校本身未必需要繳納巨額聯邦所得稅，但捐款人今後可能無法再抵扣捐款，學校的投資收益、發債成本和籌款能力也可能受到影響。

財政部的正式公告顯示，這項規定目前仍處於提案階段，需要經過公眾意見徵詢程序，並非立即生效。如果最終通過，將適用於2027年5月31日或之後開始的納稅年度，為學校調整現有政策預留時間。

不過，新規預計將面臨法律挑戰。

美國天主教大學法學教授Roger Colinvaux認為，這項規定可能打開「免稅資格被武器化」的大門。他擔心，政府今後可能利用國稅局的免稅審核權，壓制學校言論或者迫使學校按照政府要求改變政策。

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