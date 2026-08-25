新西蘭DJ嘲中國愛抄襲　官方判不算歧視　這情況海外華人已太熟悉

前段時間，新西蘭廣播公司Newstalk ZB的一段節目引發了不小的爭議。



4月2日，主持人Mike Hosking在和嘉賓聊到鞋類品牌Allbirds的經營困境以及市場上的仿冒產品時，順口說了句：

我的結論是，除非你擁有中國人無法複製的東西，否則你根本不會成功。因為無論你發明了什麼，中國人都會把它偷走，而且生產價格更低。

嘉賓還在旁邊接着說：「在Temu上賣，只要25美元。」 兩人隨即哈哈一笑，輕鬆地切換到了下一個話題。

這段發生在茶餘飯後的隨口吐槽，讓當地一位華人聽眾感到極度不適。他認為主持人並非在指責某家具體的違規企業，而是直接給整個群體貼上了「偷竊」和「抄襲」的標籤。這位聽眾隨後向當地廣播標準局提起了正式申訴，希望官方認定這是地道的種族偏見。

新西蘭廣播公司Newstalk ZB節目言論涉及歧視華人相關報道截圖。（Stuff官網）

然而裁決結果出來後，卻讓很多人感到憋屈：投訴不成立。

官方給出的理由很微妙：他們承認這句話確實令人不適，也容易引發負面聯想。但因為節目是在討論商業競爭，主持人的語氣屬於隨意的口頭吐槽，沒有表現出強烈的仇恨或極端惡意，因此達不到法律層面認定歧視的門檻。

一句「玩笑」而已？

很長一段時間以來，中國產品跟「山寨」緊密捆綁，但這是掃射全體中國人，甚至用「偷」的理由嗎？

Allbirds如果遇到了仿冒產品，正常的商業討論應該圍繞具體企業、具體產品和知識產權展開。究竟是誰複製了什麼設計，產品有沒有侵犯專利或者版權，企業為什麼無法維持原來的市場優勢，這些都是可以拿證據討論的問題。

但在節目裏，討論很快變成了只要中國人能夠複製的東西，原來的企業就很難生存。

這就讓一個原本屬於商業競爭的問題，帶上了明顯的群體色彩。

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問題癥結

把某一家公司的侵權行為歸結到所有中國人身上，本身就缺少基本的邏輯支撐。就像一家美國企業因為財務造假受到調查，我們通常不會因此認為美國人都喜歡欺騙；一家歐洲公司出現產品質量問題，也不會有人認真得出某個歐洲國家的人天生不誠信的結論。

問題恰恰在於，當話題涉及中國製造、中國企業或者中國供應鏈時，這種從具體事件跳到群體特徵的表達，有時候會變得更加容易。

很多海外留學生其實都見過類似情況。課堂上討論中國市場時，有人會把中國企業和模仿聯繫起來；談到中國學生時，有人會默認中國學生擅長考試和執行，卻不一定擅長創造和表達；聊到跨境電商，又有人很自然地把低價、Temu、Shein和中國製造放在一起。單獨看其中某一句，可能只是一個人的印象，但這些觀點如果長期重複出現，就很容易形成固定的認知框架。

而且，這些表達未必每次都帶着明顯的惡意。有的人可能真的不了解中國，也有人只是重複自己長期接觸到的訊息，還有人覺得這種話只是一個很普通的玩笑。對於身處其中的華人來說，區別這些情況非常重要，因為不是所有意見都值得上升到嚴重衝突，但也沒有必要因為對方說是在開玩笑，就自動接受其中的刻板印象。

抄襲標籤背後的商業競爭

如果把這件事放回商業環境裏看，真正值得討論的其實不是中國企業有沒有侵權，而是為什麼一談到中國製造，抄襲幾乎總會成為一些人最先想到的解釋。

中國企業確實出現過知識產權糾紛，但承擔相應責任的是企業，而不是全體中國人。企業侵權和中國人喜歡抄襲之間，沒有任何合理的等號。一個品牌遇到仿冒產品，應該調查的是哪家公司複製了什麼、有沒有侵犯知識產權，而不是直接把責任擴大到整個中國群體。

更何況，今天的中國企業已經不只是過去意義上的代工廠。

別總讓我們反思 你們也反思反思

新能源汽車、消費電子、無人機、跨境電商等領域裏，中國企業面對的是全球消費者和真正的市場競爭。它們能夠把產品做得更快、更便宜，背後依靠完整供應鏈、生產規模、工程能力、研發投入和產品迭代速度，而不是一句抄襲就能解釋清楚。

這也是一些傳統品牌正在面對的現實。過去消費者願意為品牌支付較高的溢價，但當市場上出現價格更低、功能相近、更新更快的產品後，消費者自然會重新比較。一個品牌經營出現問題，當然可能和競爭對手有關，但產品本身、定價、營銷、供應鏈效率以及消費者需求，同樣需要被放進分析。

Allbirds的困境也是在這樣的背景下被討論的。節目原本談的是一個品牌如何面對仿冒產品和低價競爭，最後卻把話題直接落到了中國人身上（這屬於是路徑依賴了）。

如果一家中國企業真的侵權，就應該討論證據和法律責任；如果一家企業依靠供應鏈效率把價格降下來，那就是另一回事。兩種情況不能因為企業來自同一個國家，就被放進同一個框架裏。

對於在海外的留學生來說，這一點尤其值得注意。我們經常會發現，關於中國的討論很容易從具體問題變成對整個群體的判斷。一個企業的行為，可以被說成中國企業都這樣；中國製造的價格優勢，可以被解釋成只會靠模仿；中國學生某方面表現突出，也可能被迅速歸結為某種群體特徵。

真正需要警惕的並不是別人批評中國，而是這種從個體直接跳到群體的邏輯。正常的商業競爭可以討論，企業侵權也應該被批評，但這些事情都應該落到具體對象和具體證據上，不是嗎？

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留學生最容易遇到的偏見

這種事情之所以容易讓留學生產生共鳴，是因為類似場景並不只發生在廣播節目裏。

課堂是最常見的地方。當教授或者同學討論中國經濟、科技或者文化時，有些觀點當然屬於正常的學術討論。但如果討論從具體問題滑向對整個中國群體的判斷，比如把中國學生統一理解成只會考試，把中國企業統一理解成只會模仿，把中國消費者統一理解成只追求低價，就已經不是單純的事實討論了。

遇到這種情況，沒有必要馬上把所有討論都變成身份衝突。

如果對方只是不了解中國，可以正常補充訊息；如果是在討論企業，也可以把話題拉回具體公司和具體案例。

這樣既不會讓自己陷入情緒化爭論，也能看出對方究竟是訊息不足，還是根本不願意接受不同觀點。

小組作業和職場也是一樣。有些人可能因為過去的經驗，默認中國學生更擅長數據和執行，或者對中國人的英語表達能力存在刻板印象。這些判斷不一定都出於惡意，很多時候直接通過項目和工作表現展示能力，比反覆解釋自己更有效。

什麼情況該認真處理？

但如果對方明確因為你的國籍或者族裔身份而降低對你的評價，或者這種偏見已經影響到你的學習和工作機會，就應該認真處理。學校和公司通常都有相應的投訴渠道，郵件、聊天記錄、課程反饋、項目安排以及事件發生的時間和地點，都可以作為之後說明情況的依據。

新西蘭這次事件中的華人聽眾選擇向廣播標準機構提出正式投訴，最終沒有得到自己期待的結果，但至少讓這段言論進入了正式審查程序。對於海外留學生來說，真正涉及權益的時候，與其一直在網上爭論，不如了解當地規則，按照正式渠道解決。

當然，也沒有必要把每一次冒犯都變成一場長期鬥爭。海外生活中一定會遇到不了解中國的人，也會遇到認知比較片面的人。真正需要關注的是，這種偏見有沒有進一步影響自己的學習、工作和實際權益。如果只是一次觀點衝突，可以交流，也可以選擇不糾纏；如果已經涉及不公平對待，就應該留下證據，使用學校、公司或者當地機構提供的正式渠道。

我們不需要替所有中國企業辯護，也不需要因為別人一句話就證明整個中國。具體的問題就討論具體的問題，真實存在的侵權就依法處理，落到自己身上的不公平也可以按照規則維護權益。至於那些脱離事實的刻板印象，沒有必要讓它一直佔據自己的情緒。

畢竟，海外留學真正需要面對的從來不只是別人怎麼看中國，也包括我們能不能在複雜的環境裏保持自己的判斷。

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