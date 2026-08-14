普林斯頓大學博士生舉報導師學術不端反被開除　眾留學生揭非個例

【美國留學】社交媒體上，我們常能看到關於國內導師與學生之間的矛盾，還有對國內學術圈的鞭笞與對國外學術圈的嚮往。然而近期一篇帖子卻揭露了海外學術圈的學術傾軋。



普林斯頓親自下場陷害學生？

在海外留學圈，能考進普林斯頓大學（Princeton University）無疑是很多人夢寐以求的至高榮譽。作為常春藤盟校中的佼佼者，普林斯頓在全美大學排名中多年高居榜首，其本科與博士錄取率長期盤踞在百分之四左右的極低區間。這裏的每一個名額都伴隨着萬中選一的殘酷競爭，代表着學術資源、精英光環以及公認的學術正義。

美國普林斯頓大學。（Facebook@Princeton University）

但，就是這樣一座象徵着理性與學術頂峰的象牙塔，早前卻因為一篇揭露帖在各大社交平台掀起巨浪。

普林斯頓的學術傾軋

帖子裏記錄了一名普林斯頓博士生因為舉報導師學術不端，反被學校直接開除學籍的遭遇。

本以為是個例，結果——這樣的事不止一起，另一個普林斯頓博士生看到帖主的文章後主動聯繫，說自己也舉報了導師學術不端，結果這兩天學校竟然直接註銷了他的學籍。

且，比打擊報復更讓人後背發涼的是報復的具體過程。

普林斯頓博士生舉報導師學術不端相關貼文及其他留學生的爆料：

這個博士生向學校舉報後，學校啟動了內部調查，但最終選擇袒護教授。當學生要求調閲調查記錄時，學校一開始拒絕提供。後來學生搬出了美國保護學生記錄的法律規定，逼着學校把記錄交出來。然而學校給文件的方式非常離譜，給了一個加密鏈接，只能在線看，不能下載，而且一小時後自動失效。學生靠着快速截圖才把大部分證據留存下來。

拿到文件後，他發現大部分內容都被學校塗黑了，幾乎沒有有效訊息......

但因為學校工作人員的疏忽，有幾處沒有塗乾淨，漏掉的訊息量非常巨大。

比如系裏口頭告訴他休學回來不需要重新走復學申請流程，結果背地裏卻在教務系統裏替他填了那份本該由他自己填寫的進度報告，並且填寫的文字恰好足夠判定他不符合復學條件。學生之所以能發現這一點，是因為學校教務系統會自動記錄是誰在什麼時間修改了什麼，而學校在塗黑文件時遺漏了這部分系統自動生成的操作日誌。

類似這樣的暗箱操作還不止這一處。

帖主坦言自己一開始就沒有對學校的內部調查抱有多大期望，但真的沒想到學校能赤裸裸地偽造記錄。這意味着所謂的官方調查程序不過是走過場的黑箱，目的只是為了維護既得利益。普通留學生在這樣的體系面前幾乎毫無還手之力。

現在聯繫帖主的人越來越多，大家發現這根本不是個例，還有不少北美留學生和博士後因為舉報或者維權遭到打擊報復。目前大家正希望把有類似經歷的人彙集起來，尋找法律途徑解決問題。

對於絕大多數留學生來說，能考進名校讀博本身就是一場長跑，大家習慣了相信規則，相信學術正義，也相信學校會是那個公正的裁判。但當現實將殘酷的暗箱操作擺在面前時，我們必須重新審視自己身處的環境，學會如何在複雜的規則中保護自己。

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利益綁定的學術黑箱

絕大多數人在遇到學術不端或者導師壓榨時，第一反應都是尋求學校官方機制的幫助。我們習慣性地認為學校是獨立於導師之外的公正第三方，會嚴格按照規章制度辦事。然而在高等教育體系的實際運轉中，學校行政層面的利益考量往往比我們想象的更加複雜。

在北美高校的權力結構裏，能拿到終身教職或者帶巨額額科研經費的教授，是學校聲譽和財政收入的重要支柱。

相較之下，博士生或者博士後在整個體系裏處於極度弱勢的地位。他們的簽證身份，學術前途乃至生活來源，幾乎全都掌握在系裏和導師手裏。這種天然的權力不對等，決定了當內部利益發生衝突時，學校的合規部門和行政團隊在很多情況下會優先選擇降低學校的法律風險和聲譽損失，而不是無條件維護學生的權益。

所謂內部調查程序，從設計之初就是學校自我監督的一種手段。

當調查結果可能危及學校自身利益時，程序正義就很可能會讓位於風險控制。

明白這一點並不是為了讓大家感到絕望，而是為了幫大家摒棄不切實際的幻想。在面對重大利益衝突時，不能把希望完全寄託於學校的自覺和正義感，而要把學校當成一個擁有自身利益訴求的龐大機構來看待。

檔案調閲與證據留存

帖子裏提到了一條非常關鍵的法律規定，也就是美國著名的家庭教育權利和隱私法（FERPA）。

對於很多海外留學生來說，FERPA往往只是入學時簽署的一份關於保護隱私的知情同意書，但它在本質上是一項聯邦法律，核心作用是賦予學生調閲、查看以及要求更正學校所保存的所有關於自己個人教育記錄的法定權利。

當學生與學校產生行政糾紛或者面臨處分時，這條法律往往是獲取關鍵證據的重要武器——學校有義務在規定時間內向學生開放這些檔案。

然而在實際操作中，學校的法務團隊和行政人員往往會利用各種規則漏洞進行推諉。比如帖子裏提到的只給一個小時有效期的加密鏈接，或者對關鍵訊息進行大面積的黑體遮蓋。

面對這種情況，了解基本法律常識就顯得尤為重要。學校塗黑訊息通常需要合法的理由，比如涉及其他學生的隱私，但學校無權任意塗黑涉及到學生本人的事實記錄。

留學生在面對學校給出的受限文件時，必須保持高度的警惕，第一時間進行全盤備份和證據留存，哪怕是一頁一頁截圖，也絕不能讓關鍵訊息在眼皮底下溜走。

帖子的傳播引發了大量海外留學生的共鳴，評論區裏不少具有相似經歷的留學生和學術界同仁也紛紛留言。其中兩位網友的真實體會，更是把學術圈底層的生存現狀與制度規則的冰山一角推到了大家面前。

網友討論很多非學術圈的人常常把學術造假想象成非黑即白的原則問題，但真實科研領域的邊界往往遠比想象中複雜。在目前的科研評價體系下，發表高水平論文極度依賴所謂的新穎性，這導致不少科研人員在處理數據時進行反覆篩選與重新包裝。這種在灰色地帶遊走的做法，很難像直接偽造數據那樣被輕易證實。

更為殘酷的是，當一個博士生選擇站出來舉報時，他所面對的不僅是導師個人，還有導師背後龐大的合作者網絡和課題組的既得利益。學術圈的利益綁定極為緊密，舉報行為在客觀上構成了對整個利益鏈條的威脅。在極度不對等的權力結構下，依靠學校內部機制尋求公正，極有可能會引發行政層面的果斷切割。

也有網友直言博士生在很多時候就像是學術體系裏的底層勞動力，不僅要承擔繁重的科研任務，還要時刻承受來自資金與人際關係的雙重風險。

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教務後台的技術破綻

在這次曝光事件中，最讓人震驚的細節莫過於學校工作人員代填表格並以此開除學生。這種行為不僅違背了最基本的職業道德，甚至可能已經觸犯了法律。但同時，這件事也暴露出了現代數字教務系統的一個固有特性，那就是任何操作都會留下痕跡。

現在的大學普遍使用非常成熟的教務和教學管理系統，這些系統的後台數據庫有着極其嚴格的審計日誌功能。誰在什麼時間登錄了賬號，從哪個地址進行了訪問，修改了表格裏的哪一個字段，系統都會自動生成不可篡改的操作記錄。即便行政人員在前端導出文件並進行手工塗黑，也很容易在漫長的數據日誌裏留下破綻。

這也給所有留學生提了個醒：在處理任何與學籍、選課、休學、畢業相關的行政事務時，切記不要僅僅依賴口頭承諾或者郵件裏的模糊表述。系裏工作人員口頭答應的不用走流程，在官方系統裏可能根本不作數。所有的行政狀態變更，都必須在官方系統裏看到正式的書面確認。同時，多留心繫統後台自動生成的確認信和日誌記錄，這些看似不起眼的系統痕跡，往往會在關鍵時刻成為打破暗箱操作的最有力鐵證。

關於法律維權

對於身在異國他鄉的留學生來說，遭遇學校或者導師的打擊報復時，最可怕的往往不是問題本身，而是一種深深的無力感與孤立感。導師一句評語就能影響身份，學校一封信件就能註銷學籍，這種巨大的不平等容易讓人陷入絕望，甚至選擇默默忍氣吞聲。

當單個博士生在龐大的大學機器面前顯得微不足道時，通過網絡尋找有相同經歷的人，把分散的力量匯聚起來，就是打破困局的第一步。個體或許很難與學校的法務團隊抗衡，但多起相似事件的彙總，能夠揭示出系統性的不公，從而吸引外部司法力量和輿論的關注。

面對嚴重的權益侵害，學校內部的申訴渠道往往只是第一道防線，而且很可能是一道並不中立的防線。當內部渠道失效時，及時尋求專業高等教育律師的幫助，通過法律途徑向法院提起訴訟，或者向教育監管部門進行外部舉報，才是真正具備約束力的手段。留學生需要明確自己的底線，學會用法律武器保護自己，因為在規則和法律面前，即便是頂尖名校，也不能為所欲為。

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