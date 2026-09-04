獲Google聘用華裔神童曾遭16美國大學拒收　父告歧視真的勝訴了？

一個加州華裔男生，SAT 1590、加權GPA 4.42、年級前9%，申請18所大學，被16所拒了。他爸爸一怒之下，把加州大學、華盛頓大學、密歇根大學、康奈爾大學一起告上法庭。



優秀的成績、「意外的結果」，故事到這裏，很多人的情緒可能已經被點燃。

不少媒體形容Stanley父子「獲得法律勝利」。（FOX NEWS官網）

但先別急，這個故事居然是個爽文：這個沒被心儀大學錄取的高中生Stanley Zhong（史丹利鍾）後來沒去上大學，直接被Google全職錄用，錄取的崗位通常要博士學歷，但他早在13歲時的一個編程競賽上，就被Google注意到。

「被頂級名校拒絕的人，卻被頂級科技公司搶着要」，這樣極致的反差導致很多人直接判處大學不公，以致於法官給出初步裁決，很多人認為Stanley父子「獲得法律勝利」，但事實真的如此嗎？

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真的勝利了嗎？

當新聞標題出現「獲得法律勝利」時，評論區幾乎一邊倒：歧視實錘了，亞裔被系統性打壓了。

但實際上，這份判決並不是判決學校敗訴，而是對於華盛頓大學請求法官直接駁回起訴（motion to dismiss）的請求，法官選擇部分駁回、部分放行。

部分駁回、部分放行

法官保留了《民權法案第六條》的歧視指控，案件進入證據開示階段，原告有權調取學校內部招生文件、郵件、錄取數據；駁回了其餘多項訴求。

其中，法官原文明確：僅認定原告的指控在邏輯上具備立案可能性，不等於已經證明歧視真實發生。

更簡單的說，就是法官只需要判斷「原告的指控如果成立，是否足以構成一個可審理的案件」，而不需要判斷「歧視是否真的發生」。

所以新聞標題裏的 「取得法律勝利」 是訴訟階段上的階段性進展，不是最終判決、沒有判定學校違法。

Stanley在指控什麼：從「多元化目標」到「隱形配額」

對於這個結果，Stanley的父親對媒體說，這是「令人興奮的裁決」，因為法官認為他們提供了足夠的事實指控。

他們認為——這些學校從事「種族歧視性招生實踐，使高素質亞裔申請者處於不利地位」。

華盛頓大學艾倫計算機學院首當其衝。原告指出：學院內部文件裏有針對少數族裔的多元化比例目標。他們主張，這種目標在實踐中演變成了「種族平衡」——為了「湊夠」某個族裔的佔比，用軟指標壓低亞裔錄取率，本質上是一種變相配額，違反了2023年最高法院禁止高校把種族作為錄取加分項的先例。

從法律上講，Stanley父子提出的問題非常尖鋭，他們在問：

招生官在錄取時，到底有沒有「種族配額」？

多元化目標是一份發展規劃，還是一份操作手冊？



而Stanley父親在說自己訴訟經過時，還提到他們找過州議員、找過加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森），都無果；找過數十家律所，沒有一家願意接，訴訟時效臨近，最後還是自己把案子遞了上去。

雖然不知道真相到底如何，但是這樣的維權過程，也是很多留學生維權的一個縮影，尤其Stanley父子已經在美國多年，還入職了Google這樣的大廠……

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不是種族歧視 是「本州優先」和「競爭激烈」

對於這樣尖鋭的指控，華盛頓大學給媒體的回應很直接：

我們很高興法院駁回了多項訴求和三位原告中的兩位。艾倫學院錄取競爭極其激烈，絕大多數外州申請者都不會被錄取，因為作為華盛頓州旗艦大學，我們優先錄取本州居民。

作為一個局外人，其實筆者兩邊都能理解。華盛頓大學在說，作為加州學生的Stanley屬於外州申請者，華大作為州立旗艦校，當然要優先本州生源，所以從一開始外州錄取名額就很少，再加上艾倫學院是華大競爭最大的學院之一，競爭烈度更是超出一般（其實也在變相的說Stanley不夠優秀）。如果情況真如華大所說，那麼，「被拒」和「歧視」之間就沒有因果關係。

但，拒絕Stanley的學校裏還有加州大學，作為加州學生，又足夠優秀，加州大學為什麼不給他發offer？對此，加州大學只是否認歧視，強調加州法律早已禁止公立高校在錄取中考慮種族。

圖為加州大學洛杉磯分校（UCLA）。（鄺曉斌攝）

如果再深入的談，可能就要談到各大高校在錄取學生的具體指標和考量了。對於中國學生來說，錄取很簡單，就是「擇優」，誰的分數高誰進，而對於美國來說，高分被拒並不稀奇。但一向愛卷的中國人往往就是那個「高分被拒」的受害者。

高分被拒到底是不是歧視？

申請過的小夥伴都知道，標化成績很重要，但又沒那麼重要，很多高校由於疫情取消必要的標化提交，直到現在也沒正式恢復。因為本身美國高校錄取時就不是一個單一維度的比較，而是課程難度、文書、推薦信、活動、背景等的「綜合評估」。每年都有大量成績幾乎滿分的申請者被拒，這本身不能證明歧視。至於「Google錄用了他」，確實說明他工程能力極強，但招聘和錄取是兩套完全不同的評價體系，符合Google期待的人才也許並不符合大學的錄取標準，所以用Google的offer反推大學歧視，其實也不能成立。

其實最重要的還是學校究竟因為什麼錄取了別人，又因為什麼拒絕了他。儘管2023年以後，美國法律明確提出了「學校不能把種族當作錄取加分項、不能設隱形配額」，但可以做長期的多樣性規劃。這也是這個案子的核心爭議——「這份多元化目標究竟是否悄悄變成了錄取中的種族配額」。

關於這個問題，目前單個案例是很難看出的，也許只有收集到了足夠的數據才能分析出來。所以接下來的證據開示環節才是重頭戲，這意味着原告能拿到過去拿不到的東西：招生內部郵件、委員會討論記錄、錄取檔案、按族裔統計的錄取數據。

怎麼看證據？

同等成績和背景條件下，不同族裔的錄取率是否存在系統性差異；內部文件中的「多元化目標」是指導方向，還是具體到錄取執行的操作參數；有沒有可對照的外州申請者樣本，證明亞裔被區別對待。

在證據開示和統計對比完成之前，大家還是保持觀望比較好，畢竟半場開香檳，懂的都懂。

對準備申請的人來說 這個案子意味着什麼

目前，Stanley已經跳過大學在Google任職了，其實訴訟對於他來說是可有可無的，但——他還有弟弟，他的弟弟仍然是亞裔，他的弟弟也許會像他一樣被16所名校拒掉，同時不被任何大廠接受。這樣的可能在每個正在申請的留學生身上都可能發生，這也是我們關注這件事的初衷。

錄取的複雜性遠比想象中更高，「你認為的優秀」以及「被職業認可的優秀」可能並不符合你申請的學校的期待，我們既不能過於自信的認為「我一定能被錄取」，也不要把某個學校的拒信簡單等同於「我不行」。

其次，「本州優先」的規則真實存在且影響巨大。申請州立旗艦校時，外州身份本身就是巨大劣勢，這和種族無關，但和「你是誰、從哪裏申請」有關。

最後，其實類似的訴訟有不少，這類訴訟的意義不在於一次成敗，而在於它正把「錄取透明度」推向公共討論。

因為無論最終結果如何，學校都被要求回應：你們到底怎麼錄取的？

現在還遠不到「歧視被證實」的時候。但至少可以確定的是：一個足夠優秀的學生，在「綜合評估」的黑箱裏被反覆拒絕，這種不透明本身就會製造懷疑。對留學生來說，這件事真正的提醒或許不是「亞裔被打壓」或者「學校的考量可以理解」，而是：當錄取規則越模糊，你越需要搞清楚規則，而不是用一次結果定義自己。

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