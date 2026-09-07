將軍澳3男童疑商場玩滑板車！險撞長者未道歉 態度囂張遭斥無家教

在商場切勿玩滑板車，免生意外！本港網絡自周四（3日）起瘋傳影片，顯示在將軍澳某商場內，發生有小學生疑玩滑板車險撞長者事件，有目擊者批評涉事3名男童初時未有道歉，更態度囂張和長者以及旁人對質，故批評對方「無家教」，遂拍下影片公審到網上。



將軍澳有3名小學生被指在商場內玩滑板車，險撞長者但未有道歉，被網民拍片公審。（網上影片截圖）

事件引發網民圍轟男童們，「商場唔係俾你咁樣玩，呢度（係）公眾地方」、「個樣仲以為自己好威咁喎」、「細個就一啲禮貌都冇，大個咗點算」，有人認出其中1人所穿的校服屬於區內某小學，認為應該要將事件向該校反映，以便加強對學生的管教。



3男童疑商場玩滑板車 險撞長者未道歉被公審：無家教

有在現場的目擊者最初將片段上傳至threads帳號，公審有3名小學生在商場內玩滑板車「差啲撞親阿婆」，但不滿眾人未有道歉，遂斥他們行為「無家教」，惟目前已刪除帖文，但片段就被網民「留底」並轉載至其他平台。

有3名小學生被公審在新都城中心內玩滑板車，目擊者形容「差啲撞親阿婆」。（網上影片截圖）

有3名小學生被公審在新都城中心內玩滑板車，目擊者形容「差啲撞親阿婆」。（網上影片截圖）

目擊者不滿他們未有道歉，斥責3人行為「無家教」。（網上影片截圖）

片段長7秒，顯示在新都城中心三期1樓，分別有2名穿著校服和1名穿著便服、正就讀小學的男童站在商場通道中央，鏡頭後方傳來2把女聲，其中1人估計為被撞的長者。當時雙方處於對峙狀態，疑長者表示「我整到呀！」另有人就斥責3名男童「你宜家好牙擦呀？好叻呀？」。

涉事男童堅稱未撞人 其中1人態度囂張惹議

其中穿便服的男童即時解釋「我哋都無（撞到你）」，而穿校服站在中間的男童則表現不忿，多次伸手並「手指指」表示「佢哋2個無撞過（你）」，其後有女聲再次批評「喺度根本就唔踩得（滑板車）」，片段至此告終。

穿便服的男童向長者以及旁人解釋，「我哋都無（撞到你）」。（網上影片截圖）

而穿校服站在中間的男童則表現不忿，多次伸手「手指指」表示「佢哋2個無撞過（你）」。（網上影片截圖）

而穿校服站在中間的男童則表現不忿，多次伸手「手指指」表示「佢哋2個無撞過（你）」。（網上影片截圖）

網民批評3男童行為危險

網民批評片中3名男童，「商場唔係俾你咁樣玩，呢度（係）公眾地方」、「都真係幾冇禮貌 ，俾着我都會講句sorry」、「從條片咁睇，佢同人爭論時嘅姿態好似爛仔咁」、「個樣仲以為自己好威咁喎」、「好似撩交打咁」、「細個就一啲禮貌都冇，大個咗點算」、「右手邊灰衫嗰個都笑口噬噬咁，睇落無悔意」。

基本禮貌都無，學咩人讀書呀 網民

網民認出就讀學校 建議投訴反映

有人就認出中間男童所穿的校服，疑屬於區內某小學，故建議向該學校投訴，「校服代表學校形象，學生任何行為都會影響社會大眾對學校的觀感」、「唔使講咁多，抄低學校名，向學校投訴」、「學業都（係）其次，至小教返佢哋點樣做人」。惟有留言認為拍片者不應輕易將小童樣貌分享到網上，「其實佢只係一個細路，何必放上網公審佢！希望提點佢可以直接send俾學校！由學校處理佢」。

目擊者現身說法 指3男童曾稱：比緊賽

事件在網上引發熱議，目擊者在留言區現身補充，指他當時在附近店舖工作，「跟住我聽到好大嘅滑板車聲，然後有個師奶好大聲對住佢哋講：『唔好跑呀，頭先差啲撞親阿婆啦』。他續稱，之後3名男童竊竊私語，表示他們正在「比緊賽」，擾攘一輪後男童們雖然有道歉，「但係就用啲好輕佻嘅聲講」，其時又見有旁人上前調停，他便返回工作。但他指當時曾向阿婆和師奶了解事件，認為「確實需要學校同家長好好管教佢哋」，故將拍下片放到網上。

（綜合／facebook＆threads）