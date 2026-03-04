水泉澳邨午夜噪音！青年玩電動滑板車播電音　街坊被吵醒：黐孖筋

深夜不好好休息，竟大聲播放音樂騷擾鄰居，實在缺德！有水泉澳的街坊發文，指凌晨熟睡時突然被「嘈醒」，發現樓下有男生在玩電動滑板車，而且大聲播放電音音樂，指有關情況已持續一星期，不滿下拍片公審怒斥「黐孖筋」。網民紛紛批評涉事男生，「反社會人格」、「呢啲捉佢返去，24小時喺佢耳仔播歌（就）啱㗎喇」，認為樓主應該報警，「擾民加非法管有電動車」。



水泉澳有青年在凌晨播DJ電音音樂，有街坊不滿被吵醒拍片公審。（「threads＠hazqol.cth」影片截圖）

水泉澳青年凌晨播DJ音樂 街坊被吵醒怒公審

該街坊在threads帳號「hazqol.cth」上傳影片，指他住在沙田水泉澳邨某棟大廈的中層樓，凌晨2時許有青年在樓下「播DJ（音樂）」，睡夢中的他突然被吵醒，氣憤斥對方「以為自己好X型咩」、「都黐孖筋嘅」，又透露以上情況其實已持續一星期，不滿下遂拍片公審。

屋邨範圍玩電動滑板車 播電音音樂極騷擾

片中看見2名年輕男生在屋邨範圍內，分別玩電動滑板車以及和電動單輪車（俗稱風火輪），不過他們疑似在車上裝有發光裝置和藍牙音箱，大聲播放激昂、吵耳電音音樂，彷如置身Disco，擾人清夢行為實在自私。

2名男生在屋邨範圍內，分別玩電動滑板車以及和電動單輪車。（「threads＠hazqol.cth」影片截圖）

他們疑似在車上裝有藍牙音箱，大聲播放激昂、吵耳電音音樂。（「threads＠hazqol.cth」影片截圖）

男生行為被轟擾民 石門街坊呻同受滋擾

許多網民狠斥片中男生，「又係啲街童」、「反社會人格」、「呢啲捉佢返去，24小時喺佢耳仔播歌（就）啱㗎喇」、「又kam又X」、「石門都有，唔知係咪佢哋，都係呢個音樂」，有人則揶揄「宜家香港真係好復古」。

網民指非法管有電動車 建議報警

另有留言覺得網上公審根本無補於事，「住公屋係咁㗎啦」、「一係直接X佢哋，一係call保安，一係報警，咁多選擇你唔做，你選擇放上threads？」、「報警，擾民加非法管有電動車」、「差佬逗兩下就笠水」。

使用電動可移動工具涉違法 可被罰款1萬元及監禁12個月

運輸署曾指出，現時使用所有「電動可移動工具」均可能違法，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違返香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，最高可被罰款1萬元及監禁12個月。

