元朗迷彩服女馬路踩滑板車　十字路口車輛間穿插　涉違法可被罰款

在馬路踩滑板車穿插，隨時害人又害己！近日網上流傳1段「行車記錄器（車cam）」影片，元朗有穿着迷彩服的女子於馬路踩滑板車，在十字路口車輛間穿插，十分危險，更涉觸犯法例。



現時香港法例並無明文禁止在馬路上使用人力滑板車，但根據香港法例第374章《道路交通條例》第48條「行人所犯罪行」，任何使用道路的行人，或於任何道路上駕駛人力車的人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）。



近日網上流傳1段行車記錄器（車cam）影片，元朗有穿着迷彩服的女子於馬路踩滑板車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民近日於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片表示，「元朗呢位妹妹，雖然你呢幾日都着住迷彩衫，但都唔可以咁危險」。

元朗女馬路踩滑板車 車輛間穿插

行車記錄器影片見到，事發於8月19日早上近9時，元朗康業街朗壹廣場外，1名穿迷彩服及戴鴨舌帽的女子於馬路踩滑板車，前方有女子則踩單車，兩人踩到連接宏業西街及德業街的十字路口停下，找準時機於車輛間穿插繼續往前踩。

1名穿迷彩服及戴鴨舌帽的女子於馬路踩滑板車，前方有女子踩單車，兩人踩到連接宏業西街及德業街的十字路口停下。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

兩女找準時機於車輛間穿插繼續往前踩。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

兩女找準時機於車輛間穿插繼續往前踩。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

在馬路踩人力滑板車涉違法？

現時香港法例並無明文禁止在馬路上使用人力滑板車，但根據香港法例第374章《道路交通條例》第48條「行人所犯罪行」，任何使用道路的行人，或於任何道路上駕駛人力車的人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）。

使用電動可移動工具須先登記及領牌

至於電動滑板車，警方曾多度強調，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）