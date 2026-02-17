城巴男童全程狂踢椅背！玩電話聲量過大滋擾乘客　網民斥：無家教

為己為人，搭乘交通工具時切勿做出擾人行為。有乘客日前搭乘城巴時，遇到有男童不斷用腳踢向前方座位椅背，加上其玩手機時發出的聲浪過大，覺得頗受滋擾，於是拍下影片公審。不少網民批評男童舉動無家教，「希望佢父母睇到」、「（遇到）呢啲真係會躁底」、「畀我一定出聲叫佢坐好啲，唔好影響人」。



有乘客搭乘城巴時遇到有男童狂踢椅背，加上玩手機聲浪過大，不滿受擾怒公審。（「threads＠foofoo.chin」影片截圖）

男童搭巴士狂踢椅背 手機聲浪過大勁滋擾

該乘客在threads帳號上傳影片，不滿表示「被吵+踢咗一路」。影片可見，樓主搭乘城巴巴士，有名男童坐在關愛座後排座位，他拿着電話相信正在打機，其間不停用腳踩向前方座位椅背，樓主不滿對方無公德心舉動，加上受噪音滋擾，於是拍片公審。

男童坐在關愛座後排座位玩手機，不斷用腳踢前方椅背。（「threads＠foofoo.chin」影片截圖）

男童坐在關愛座後排座位玩手機，不斷用腳踢前方椅背。（「threads＠foofoo.chin」影片截圖）

網民斥無家教：希望佢父母睇到

許多網民批評男童行為自私，「無家教」、「無公德心」、「（遇到）呢啲真係會躁底」、「希望佢父母睇到」、「小朋友咁X樣打機，返屋企慢慢撐啦」，又揶揄「一踢一路」。另有留言認為片主應出聲指正，「拍片嗰個係啞嘅？」、「畀我一定出聲叫佢坐好啲，唔好影響人」。

（threads＠foofoo.chin）