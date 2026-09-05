住屯門蝴蝶邨逾40年！父母離世單位歸還房署　女兒感慨：好唔捨得

父母離世，昔日安樂窩瞬間變得冷清，更難過的是故居從此消失。有香港女生在Facebook群組「Carers Voice照顧者大大聲」發文表示，自己一家四口住在屯門蝴蝶邨公屋單位，當中父母住了40多年，自己和胞兄結婚搬出前，亦都住了10至20年，惟好景不常，父親數年前離世，母親今年亦撒手人寰。



至今年8月31日，充滿回憶的公屋單位「終於要交返畀房署」，樓主慨嘆「望住窗外嘅風景，屋裡面嘅所有傢俬擺設，爸媽嘅身影彷彿又出現返喺眼前，真係好唔捨得」。樓主更哭訴「無咗間屋，好似連爸爸媽媽用一生心血建立嘅嘢都跟住佢哋兩個消失晒，走得徹徹底底」，她在帖文致歉，「阻大家時間，但真係好想抒發下講出嚟」。



再見了我的父母，再見了我的舊居，再見了蝴蝶邨。 樓主道別

樓主上載圖片，向故居道別，「再見了我的父母，再見了我的舊居，再見了蝴蝶邨」。（Facebook群組「Carers Voice照顧者大大聲」圖片）

帖文引來許多網民討論，紛紛留言安慰樓主：

「不用對不起，一定要好好保重」

「美好回憶永遠都會在心中，保重」

「其實爸爸媽媽一生心血應該就係你同你阿哥，加油」

「不用說對唔住，謝謝你分享，我阿姨生前也住蝴蝶邨，她走了10年了，只有65歲」



網民留言安慰，「謝謝你分享，我阿姨生前也住蝴蝶邨，她走了10年了，只有65歲」、「美好回憶永遠都會在心中，保重」。圖為蝴蝶邨蝶聚樓。（資料圖片／黃偉民攝）

有過來人留言分享類似經歷：

「媽媽爸爸走了，到家姐亦走，屋交回房署，好唔捨得」

「我同一日都還返間屋畀房署，轉咗細單位，在同一條屋邨，一切重新開始，大家加油」

「我記得我爸走咗之後，也搬離住了30年的公屋，真係好多好多一家人開心的回憶在這屋入面」

「兩老走後，佢哋嘅家都要交出，好像一下子咩都無晒，好唔捨得，覺得自己都無咗個可以去而有溫度嘅地方，好唔踏實」



父母離世後，同住子女需要接受房署的「全面經濟狀況審查」，如果通過，方可繼續住在公屋住所。（資料圖片）

更有網民研究公屋戶主離世後，單位如何安排：

「如果公屋單位一早除咗名，房署唔會編排你去一個細單位」

「就算未除名，都要入息同資產審查，符合資格先至可以承繼」



根據房屋署官方網站，公屋戶主去世或遷出後，單位的租約可以無條件地批予在單位內居住、亦是認可成員的戶主配偶；倘若戶籍內並無戶主的在生配偶，有關的租約亦可批予在單位內居住的其他認可成員，但他們須接受「全面經濟狀況審查」，包括入息及資產審查，以及住宅物業權審查，以釐定他們批出新租約的資格及應繳的租金水平。

換言之，子女想續住公屋，關鍵在於是否仍屬租約內的戶籍成員，而且要通過入息及資產審查，才能繼承單位成為新戶主。

（Facebook群組「Carers Voice照顧者大大聲」）