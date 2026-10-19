乘搭港鐵不應「霸佔」扶手阻礙他人使用。本港社交平台Threads流傳影片，看到港鐵車廂內有1名阿婆用手「環抱」扶手柱，並把半身緊貼扶手，導致其他人難以使用。有香港女生看不過眼，伸手緊握貼近阿婆的扶手，並多番做出1個動作，終成功「擊退」阿婆，令阿婆急腳離開。



影片引來網民熱議，批評阿婆離譜，又讚港女「做得好」，「好勁，成功逼退老柱女」、「欣賞妳的勇敢」、「我當妳神咁拜」。不過亦有網民提醒小心行事，避免身體接觸，「點解唔直接叫佢唔好攬住條柱呢？」。



港鐵車廂內有1名阿婆用手「環抱」扶手柱，導致其他人難以使用，有香港女生看不過眼出招對付。（Threads@5.12______）

「乜啲扶手真係咁好攬咩？」 有港女於9月6日在Threads發布影片，顯示港鐵車廂內有阿婆用半個身體「貼身霸佔」扶手大部份位置，其他乘客難以使用，樓主看不過眼，於是出招「KO」阿婆。

【影片直擊】港鐵阿婆「霸佔」扶手 港女出招擊退

影片長17秒，看到港鐵車廂近車門扶手位置，有阿婆用右手「環抱」扶手柱，身體亦緊貼扶手柱，「霸佔」了大部份位置。而阿婆一直唸唸有詞疑似在講電話，似乎沒有理會其他乘客難以使用扶手問題。

阿婆用右手「環抱」扶手柱，身體亦緊貼扶手柱，「霸佔」了大部份位置，樓主忍無可忍，伸出左手握着貼近阿婆膊頭的扶手。（Threads@5.12______）

然而阿婆不以為意，樓主於是打開手掌「撐開」阿婆手臂，並慢慢往下移動。（Threads@5.12______）

然而阿婆不以為意，樓主於是打開手掌「撐開」阿婆手臂，並慢慢往下移動。（Threads@5.12______）

站在旁邊的樓主忍無可忍，伸出左手握着貼近阿婆膊頭的扶手，然而阿婆不以為意，樓主於是使出「絕招」，打開手掌「撐開」阿婆手臂，並慢慢往下移動。阿婆察覺有異，但瞪了樓主一眼，仍繼續環抱扶手柱講電話，樓主於是「升級絕招」，打開手掌兼轉動手腕。影片最後，阿婆終忍受不了急步走開。

阿婆察覺有異，但瞪了樓主一眼，仍繼續環抱扶手柱講電話，樓主於是「升級絕招」。（Threads@5.12______）

（Threads@5.12______）

網民激讚做得好：欣賞妳的勇敢

網民看過影片紛紛批評阿婆離譜，讚樓主「做得好」：

「好勁，成功逼退老柱女」



「欣賞妳的勇敢」



「做得好，我當妳神咁拜」



「中間嗰幾下張開手有料」



「好正，終於做到嘢」



「以為阿婆想攞碌柱返屋企𠻹」



「佢（阿婆）仲要睥妳，完全唔覺得自己有問題」



不過亦有網民提醒要小心注意安全，避免身體接觸：

「咁污糟你都掂佢」



「點解唔直接叫佢唔好攬住條柱呢？」



根據《港鐵附例》，不可作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。（資料圖片）

港鐵範圍作出煩擾行為可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@5.12______）