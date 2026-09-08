中國為何用「教練機」教-10對付菲律賓？性能不輸對方FA-50戰機

【軍事】南部戰區組織海空兵力巡邏黃岩島中，出現教-10的身影。教-10是雙發雙座教練機，有一定的攜帶武器能力。在央視新聞裏，教-10攜帶兩枚PL-5，並對菲律賓軍機喊話驅離。



菲律賓空軍的戰機只有12架FA-50（摔了1架，只剩11架），這是韓國T-50高教的戰機版，性能與教-10大體相當，最大差別是單中推vs雙小推。

菲律賓空軍使用的韓國T-50高教機。（YouTube@怒吼鋼鐵影片截圖）

教練機用單中推好，還是雙小推好，只能說各有優缺點。推力相同的情況下，單中推只需要一套附件和安裝結構，重量輕、設計簡單；雙小推需要兩套，重量更大，供油系統也更複雜。但雙小推的安全性更好，還能訓練單發故障的情況，後者是單中推不可能做到的。

南部戰區有足夠的殲-10C、殲-16、殲-11B、蘇-35、殲-20等高性能戰機，但用上了根本不是戰機的教-10，有幾方面的用意：

1. 比照用海警船而不是軍艦的做法，把對抗烈度保持在準軍事層次，教練機是最接近準軍事用途但具有有限作戰能力的空軍飛機，就是它了

2. 教練機的低空低速性能好，菲律賓要是出動運輸機、螺旋槳小飛機糾纏，教-10比過於高速的戰機更加合適

3. 出動費用大大低於高性能戰機，有利於長期糾纏

4. 給航校教官或者需要保持資格的二線戰機飛行員一點戰鬥飛行的小時數。有些央視畫面裏，只有前座飛行員，後座空着



黃岩島不是軍事問題，是政治問題。高性能戰機出動太不對稱了，容易授人以柄，也無必要。教-10的空戰能力足夠應對菲律賓的FA-50。實際上，美國提出過提供二手F-16給菲律賓，菲律賓沒接茬。菲律賓很清楚，全新的F-16都頂不住中國先進戰機，還花費老大，不如裝弱者，弄一些偽裝成戰機的教練機對付着。

解放軍「戰巡黃岩島」。（解放軍南部戰區官方影片截圖）

中國將計就計，也用教練機，反而使得菲律賓不好辦。繼續用運輸機、螺旋槳小飛機的話，還是被教-10的優勢吃得死死的，連老鼠逗貓都玩不動。出動FA-50的話，反而尺度不好掌握，畢竟中國教-10背後是有強大戰機隊支持的。黃岩島到海南島的距離比到馬尼拉的距離遠一倍半，但教-10的航程大大超過FA-50（但FA-50的起飛重量大大超過教-10，看不懂韓國是怎麼弄的），留空時間也沒有問題。

用教-10到黃岩島巡邏還挺有創意的。

人家空中對峙都是放出大狼狗互咬，中菲放出吉娃娃對叫。

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