紐約鼠患嚴重　政府全面開戰：斷糧＋絕育+高科技追蹤

美國紐約市自疫情後便深受鼠患困擾，當局近年來多管齊下，任命老鼠防治官員、為老鼠絕育並採取高科技工具追蹤其活動區域、制定滅鼠策略等，以期改變「鼠輩橫行」的嚴峻現狀。



紐約市在新冠疫情爆發後，於2022年發起「垃圾革命（trash revolution）」，旨在安装密封容器、減少街道上裝有有機垃圾的黑色垃圾袋，以免老鼠偷食。當局也加強公眾教育，避免留下廚餘餵養鼠群。

圖為2022年10月19日，美國紐約市的一條街道上的老鼠。（Getty）

據指，一隻老鼠每天僅需要1盎司（28克）的食物維生，牠們每窩可以產下多達12隻幼崽。而在老鼠不到1年的短暫生命中，可以生5到7窩。

紐約市衞生局的害蟲防治服務社區介入部門主管Alexa Albert認為，應對鼠患的最好方式就是「斷糧」，通過切斷牠們的食物來源，令老鼠不得不花更多時間走遠路才能找到足夠食物。

去年，政府更開始嘗試給老鼠絕育來減緩繁殖，將含有一種影響老鼠卵巢功能和精子產生的活性成分的藥物部署在各地，同時避免其他動物誤食老鼠藥致死。

圖為2022年10，紐約街頭一名男子正在躲避老鼠。（Getty）

目前，當局正在哈林區採取高科技測繪工具來追蹤老鼠，通過在專用手機App上記錄的街道數據，當局得以監控老鼠行蹤以及制定滅鼠策略。

紐約市民傑西卡·桑切斯表示：「不久前，當你出去倒垃圾時，會有五隻老鼠跑出來」，稱自己「甚至不敢讓兒子坐在地上」，但她指，自己所在社區的老鼠數量已經有明顯減少。

官方數據顯示，2024年市民有關老鼠的投訴量較前一年下降25%，但目前僅曼哈頓的唐人街成功將老鼠數量控制在可接受範圍。