佐敦連鎖冰室現鼠蹤！天花板喉管上爬行　網民稱非首次：報食環啦

冰室現鼠蹤！有食客在社交平台貼相，指在1間連鎖冰室佐敦分店用餐時，發現有老鼠置身於天花板和管線之間的縫隙，當她拍照一刻，老鼠剛好正面望向鏡頭，她不禁驚呼「（隻老鼠）仲識望鏡頭」。有網民指出，涉事餐廳並非首次出現老鼠，「上次有個遊客拍片都係呢個位」，對餐廳衛生情況存疑，遂建議樓主向食環署舉報。《香港01》正向該冰室所屬集團查詢事件。



有食客拍到老鼠藏於冰室天花板和管線間的縫隙。（「threads＠kamme_ykc」圖片）

佐敦冰室現鼠蹤！ 藏於天花板和管線間縫隙

該女食客在threads帳號「kamme_ykc」發帖並上傳3張照片，指到佐敦1間連鎖冰室用餐時，發現店內有鼠蹤。相中顯示，1隻體型肥大的老鼠藏在天花板和管線之間的縫隙，並在喉管上爬行，不仔細看的確難以發現，而樓主拍照時老鼠剛好望向她的方向，捕捉到老鼠疑似凝望鏡頭一刻，故驚訝稱「（隻老鼠）仲識望鏡頭」。

老鼠藏在天花板和管線之間的縫隙，不仔細看則難以發現。（「threads＠kamme_ykc」圖片）

老鼠之後在喉管上爬行。（「threads＠kamme_ykc」圖片）

網民籲報食環：呢間舖唔係第一次有老鼠

有網民指出涉事餐廳並非首次出現老鼠，「好大隻」、「呢間舖唔係第一次，上次有個遊客拍片都係呢個位」、「全港鼠患都嚴重咗好多」，認為餐廳衛生需要嚴格把關，「報食環先啦」。有留言則笑稱，「（五星級）大廚坐鎮」、「pet friendly」。

（threads＠kamme_ykc）

黃埔AEON麵包店有老鼠！目擊者驚呼嘔心 集團回應：棄包兼捕鼠

顧客購買食物，最重視莫過於食物安全和衞生。Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」近日流傳1張照片，可見麵包店內1個焗盤架上擺放多盤麵包及糕點，其中最上層焗盤有1隻老鼠探頭而出，焗盤表面有長期使用的痕跡，令人關注店內衞生及食物安全。樓主指出事發現場是區內AEON麵包店，形容「好嘔心呀」。



樓主指出事發現場是黃埔區內AEON麵包店，焗盤有1隻老鼠探頭而出。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

網民嘲諷：五星級大鼠

帖文引來許多網民留言，「寵物共融？」、「米奇形狀麵包？」、「專員試食中」、「五星級大鼠」、「好食佢先會喺度」。

AEON通知分店即日棄置所有相關麵包 進行深層清潔和捕鼠驅鼠

AEON回覆傳媒查詢時表示，得悉有關照片後，已即時通知相關分店作出跟進，包括即日棄置所有相關麵包、進行深層清潔，並採取捕鼠及驅鼠措施。AEON強調，高度重視店舖及產品質素，會持續加強衛生管理，確保為顧客及員工提供安全、衞生的購物及工作環境。