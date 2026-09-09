【泊車問題／車位】在警署面前「人肉霸位」這麼大膽？本港Facebook群組近日流傳影片，旺角警署外咪錶位有西裝男以肉身作「路障」，阻擋其他車輛駛入咪錶位，有司機不滿問「你係咪喺度霸位？」，西裝男竟理直氣壯說其車1分鐘就到達，並反問司機「你喺度做咩啫？」，拒絕讓出位置。多番溝通無果，司機報警求助，西裝男看到警車從警署出來，即時「笠水」走開讓出位置，留下一句「你報咗警吖嘛」。片主公開片段，直斥「人肉霸位老X土」。



影片引來網民熱議，紛紛批評西裝男離譜，「人肉霸位可恥」、「真係好肉酸，人哋報警你又驚唔敢企硬」、「人格衰，幾廿歲人不知所謂，你估得佢有車啊」。也有大批網民讚司機「做得好」，「讚好，係畀位司機嘅耐性同做法」、「私家車哥哥做得啱，唔使同佢嘈」。



旺角警署外咪錶位有西裝男以肉身作「路障」，阻擋其他車輛駛入咪錶位。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

「人肉霸位」令人髮指，亦隨時犯法。有網民近日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示旺角警署外運動場道咪錶位有西裝男以身體作「路障」，阻擋其他車輛駛入咪錶位，斥責「人肉霸位老X土」。

【影片直擊】西裝男旺角警署外人肉霸位！反問被阻司機：你喺度做咩啫？

影片長逾2分鐘，看到咪錶泊車位位置，有1名戴眼鏡、穿西裝襯衣的中年男子站在路中心，有車輛想駛入泊車位亦被阻擋。司機不滿，問站在車外、把手擱放在其車門的西裝男「係咪喺度霸位？」，西裝男卻指着司機反問「你喺度做咩啫？」，又聲稱是「傾下偈啫」。

男子站在路中心，有車輛想駛入泊車位亦被阻擋。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

男子站在路中心，有車輛想駛入泊車位亦被阻擋。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

男子站在路中心，有車輛想駛入泊車位亦被阻擋。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

司機報警 西裝男見警車即走開：你報咗警吖嘛！

雙方對峙，西裝男一直站在原地，拒絕讓出泊車位，面對「人肉霸位」指控亦默不作聲，司機無辦法下報警求助。

西裝男一直站在原地，拒絕讓出泊車位，面對「人肉霸位」指控亦默不作聲。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

司機打電話報警期間，西裝男不時偷望司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

司機打電話報警期間，西裝男不時偷望司機，疑似在確認司機是否真的在報警。直至看到警車從警署駛出，西裝男即時走開讓出咪錶位置。司機見狀問道「你仲等唔等啊你個人」，西裝男則走向司機指着說「你報咗警吖嘛」。司機順利取得泊位，影片至此結束。

直至看到警車從警署駛出，西裝男即時走開讓出咪錶位置。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

直至看到警車從警署駛出，西裝男即時走開讓出咪錶位置。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

西裝男走向司機指着說「你報咗警吖嘛」。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

網民批西裝男離譜 讚司機做得好

網民看過影片議論紛紛，不少人批評西裝男離譜：

「不知羞恥，叫佢啲家人、朋友、同事認領」



「人格衰，幾廿歲人不知所謂，你估得佢有車啊」



「人肉霸位可恥，無錶位又唔想行咪泊$400嗰啲位」



「做乜要咁樣衰呢，公家嘢一定先到先得㗎啦，點解要做啲冇幸福嘅嘢」



「呢啲人肉霸位真係好肉酸，人哋報警你又驚唔敢企硬」



「人到車未到？泊唔起停車場，或者等唔慣車位就直接坐車，好學唔學，學埋晒啲低劣行為」



「好好笑呀，車主客氣到咁，仲串XX，阿叔你出名啦，成功啦」



也有大批網民讚司機做得好：

「讚好，係畀位司機嘅耐性同做法」



「私家車哥哥做得啱，免傷和氣，唔使同佢嘈」



「片主真好脾氣，粗口都無句，片主勁」



人肉霸位可罰款兼坐監

「人肉霸位」可能犯法。根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。

另根據《道路交通條例》第49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上1部車輛，或干預該車輛任何部份，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁12個月。