有片│綠的剷行人路　赤膊司機殘廁駁喉洗車　污水入渠初犯罰$20萬

馬路大塵，車輛需要定期清車以保持車身乾淨，但亦不能偷水洗車，以及讓污水亂排走。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1條「車Cam」影片，長約1分鐘，明顯經過少許剪輯，顯示今年9月4日晚上大約11時，一輛新界的士駛至大埔南華莆公廁，當眾剷上行人路，水撥豎起。1名相信是的士司機的男子上身赤裸露出肚腩，把水喉接駁到傷健人士洗手間取水洗車，而清水猛淋令馬路濕滑，途經電單車司機見狀沒有為意，幸沒有發生意外。片段見到司機不時拿着水喉在車旁遊走，確保把的士洗得乾乾淨淨。



有人留意到拍攝「車Cam」片的車輛同樣豎起水撥，懷疑該車亦在洗車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有人留意到拍攝「車Cam」片的車輛同樣豎起水撥，懷疑該車亦在洗車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民轉載影片時直言「剷行人路駁水喉洗車，已1823」，帖大引來其他網民討論，有人留意到拍攝「車Cam」片的車輛同樣豎起水撥，懷疑該車亦在洗車，紛紛留言表示：

相信是的士司機的男子上身赤裸露出肚腩，把水喉接駁到傷健人士洗手間取水洗車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

「真仇家」

「一齊洗？」

「狗咬狗骨」

「你支水撥都棟起咗，你有無洗埋一份？」



相信是的士司機的男子上身赤裸露出肚腩，把水喉接駁到傷健人士洗手間取水洗車，並且令到馬路變得濕滑。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

相信是的士司機的男子上身赤裸露出肚腩，把水喉接駁到傷健人士洗手間取水洗車，並且令到馬路變得濕滑。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據本港法例第102章《水務設施條例》 第29條，除非獲水務監督許可外，任何人不得：

(a)經由不屬消防供水系統、內部供水系統或公眾街喉的水務設施取水；

(b)經由消防供水系統取水作非消防用途；

(c)經由內部供水系統取水作原本的供水用途以外的用途；

(d)除第18條另有規定外，經由並非以水錶量度的消防供水系統或內部供水系統取水；

(e)由水務設施轉駁用水。



任何人未經水務署許可而取用公用供水系統的水（俗稱非法取水），即屬違法。最高可被罰款 $25,000。

途經電單車司機見狀沒有為意，幸沒有發生意外。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另外，根據《水污染管制條例》，洗車時產生的化學污水（如洗車精、油污）若直接排入雨水渠或公眾地方造成污染，初犯者最高可被處罰款20萬港元及監禁6個月，若第二次或其後再犯，最高罰款40萬港元及監禁6個月。

司機不時持喉在車旁遊走，確保把的士洗得乾乾淨淨。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）