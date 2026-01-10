茶餐廳收據驚見「沖吞力」　小紅書女網上求教　網民解謎是這食品

茶餐廳是香港人獨有的飲食文化，但不少人對茶記術語只是一知半解，外地來港人士甚至完全看不懂。最近女子在小紅書發文，並上傳1張照片，相中拍攝1間位於天后的茶餐廳發出的收據，可見樓主只點了1個餐點，惟名稱顯示「沖吞力」，讓樓主看得一頭霧水，只好發帖向香港網民求教，笑言「香港人，可以解釋一下嗎？」。



從天后的茶餐廳發出的收據可見，樓主只點了1個餐點，惟名稱顯示「沖吞力」，讓樓主看得一頭霧水。（小紅書圖片）

茶餐廳單據寫「沖吞力」

據樓主上傳至小紅書的照片，顯示她到位於天后的茶餐廳用餐，不過，店家發出的收據卻顯示為「沖吞力」，價值86元。樓主完全看不懂「沖吞力」的意思，只好發文希望有香港網民能夠幫忙解答。

網民紛紛分析「沖吞力」意思

帖文一出，立即引來大批網民留言，不少人隨即開始分析「沖吞力」的意思，其後有人表示意指「蔥油雲吞撈麵」，「沖（薑蔥）吞（雲吞）力（撈麵），『沖』和『蔥』同音、『吞』不用解釋，『力』=『撈』下面的『力』」、「下吞力，『下』指蝦籽，『下』和『蝦』粵同音，『吞』指雲吞，『力』是撈字的超簡版，取撈字下面的力字」。

然而，部份網民則笑言茶餐廳用語「真抽象」，認為給予客人結帳用的單據，不應使用行內用語，否則客人根據無從得知餐點是否正確，「下單給內部同事看不怪你，但出單用來給客人結帳的就不應用暗語字，搞到好像有什麼騙人的情節不想客人知一樣」。