銅鑼灣皇室堡爸爸承諾考試好送玩具　遭兒子1句KO　目擊者：笑咗

玩具是男人的浪漫，許多人夫仍然想買玩具送給自己，無奈未必能過到伴侶這一關，然後只好用孩子「過橋」？有港男近日表示，日前在銅鑼灣皇室堡商場4樓的玩具店見到1對父子，「父親在前兒子在後」，父親稱「如果你下次成績好，我就買呢個（玩具）畀你」，兒子聞言離奇婉拒，反稱「我都唔鍾意呢個」，但父親堅持，甚至表示「你上次唔係話鍾意呢個系列咩？放心，貴少少爸爸都會買畀你」。沒料到兒子立即踢爆，「唓！你自己想點咪買囉，驚阿媽鬧你，咁大個人仲搵我過橋」。樓主形容自己站父子身後「笑咗出嚟」，其後見到父親「表現尷尬咁拉住個仔走」。



父親直言「如果你下次成績好，我就買呢個畀你」，兒子聞言離奇婉拒。（《國產凌凌漆》截圖）

網民︰好肯定老竇唔係第一次，亦唔會係最後一次

帖文引來許多網民留言，「好肯定老竇唔係第一次，亦唔會係最後一次」、「所以我由bb開始已經教小朋友高達，好正好型好好玩！」。

網民想起周星馳電影《國產凌凌漆》

更多人從父子在皇室堡商場鬥氣的場面，立即想起周星馳電影《國產凌凌漆》，笑言「

唔建議兩父子喺皇室堡鬥氣」、「小朋友係咪叫德仔？」、「鬥氣還鬥氣，唔好走去買爆谷」、「皇室堡一對父子，淨係諗起周星馳」。

兒子立即反駁「唓! 你自己想點咪買囉，驚阿媽鬧你，咁大個人仲搵我過橋」，當眾踢爆父親的意圖。（《國產凌凌漆》截圖）

情節成為經典 網民不時重提

電影《國產凌凌漆》中，男童德仔和父親在銅鑼灣皇室堡商場鬥氣，德仔父親為了哄回兒子，獨自前往買爆谷，豈料德仔被附近賊人挾持作為人脅，德仔父親為了救回兒子，被開槍射殺，至今一有網民提及銅鑼灣皇室堡，都會有人稱想起相關情節。

（threads@stanley.tang.3990）