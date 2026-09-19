上水阿叔看手機！撞人險致拗柴反寸：睇路啦　街坊認出慣犯斥無品

外出時切勿只顧看手機，以免撞人不自知！有上水街坊在社交平台貼片，指在商場被1名只顧看電話的大叔撞倒，但對方非但沒有道歉，更反過來要求她「睇路啦」，對此氣憤不已，隨即尾隨大叔開展一輪怒罵。不少網民斥責大叔行為，「撞到人講sorry有幾難」、「其實俾人撞到好小事，但X返你轉頭先係最扯火」。



上水有大叔被指撞人後未有道歉，反過來要求途人「睇路」遭斥無品。（「threads@apppple500」影片截圖）

上水有大叔被指撞人後未有道歉，反過來要求途人「睇路」遭斥無品。（「threads@apppple500」影片截圖）

有街坊認出片中大叔疑為慣犯，透露曾在商店閒逛時發生類似事件，「呢條友係都要喺個貨架同我中間過，仲要唔係一次，係兩次！同佢嘈，佢仲要鬧我阻鬼住晒佢行路」，亦有人覺得對方疑想「抽水」，建議報警。



上水阿叔只顧看手機 撞人未道歉反寸：睇路啦

「嬲到pX」，女事主在threads帳號上傳影片公審，指在上水匯商場往扶手電梯方向行走時，突然被片中大叔撞到，不滿指對方「一路玩電話一路唔X望路」，更連累她險些跌倒「拗柴」，但大叔卻沒有道歉，更語氣不屑反過來要求她「睇路啦」。片中可見，該體型肥胖的大叔搭乘扶手電梯期間一直在使用電話，樓主則跟隨後方不斷怒罵「呢個人撞到人講聲對唔住都無，仲要話人哋唔睇路」。大叔之後要求樓主「唔好掂到我」，否則將會報警，樓主反指自己都有被大叔撞到，「你撞親我我都可以報警」，大叔則解釋「係你自己攝埋嚟」。

涉事大叔搭乘扶手電梯期間，一直在使用電話。（「threads@apppple500」影片截圖）

涉事大叔搭乘扶手電梯期間，一直在使用電話。（「threads@apppple500」影片截圖）

涉事大叔搭乘扶手電梯期間，一直在使用電話。（「threads@apppple500」影片截圖）

女途人稱險些拗柴 不忿斥臉皮厚

樓主補充，當時片中大叔站在她右方，但對方只顧看電話緣故，突然靠左行撞到她，而她的左方同樣站有1名小童，她擔心會撞倒對方，所以向前傾時「我成個人爭啲仆X拗柴」，而在她站穩腳根後竟然被對方要求「睇路」。她對此深深不忿，質疑「你sorry無句都算㗎啦，仲要話我，你玩電話唔睇路撞落來，仲要理直氣壯」，批評對方臉皮厚，但可惜當時有要事做，「如果我唔係趕時間，我真係會捉住佢打999」。

樓主尾隨追罵大叔，大叔則要求樓主「唔好掂到我」，否則報警。（「threads@apppple500」影片截圖）

樓主尾隨追罵大叔，大叔則要求樓主「唔好掂到我」，否則報警。（「threads@apppple500」影片截圖）

網民群斥大叔無品

帖文引來網民紛紛批評大叔無品，「啲人真係咁賤，恃住（自己）大隻呀？」、「正常人自然反應都會講sorry」、「其實俾人撞到好小事，但X返你轉頭先係最扯火」、「撞到人講sorry有幾難，睇佢死人款邊夠膽報警呀，行得咁快應該都係淆晒底想快啲走嘅多啦」、「所有一邊行一邊玩電話唔睇路老奉要人讓嘅都抵X」。

擺明見你女人恰你，撞到人唔講sorry超級無品 網民意見

街坊認出慣犯 揭類似經歷

有街坊就認出片中大叔，聲稱和樓主有類似經歷，「有一次我喺松本清睇緊嘢，呢條友係都要喺個貨架同我中間過，仲要唔係一次，係兩次！同佢嘈，佢仲要鬧我阻鬼住晒佢行路，嗰次我都係X晒鬼」，但對方多次表示要報警，卻未有行動，故斥「講就天下無敵」。另有留言覺得對方明顯意圖不軌，「（似）抽你水多啲，報警呀」。

（threads＠apppple500）