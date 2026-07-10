將軍澳出現撞人族！港爸攜女無辜捱撞　網民慨嘆：區內多處都有

日本街頭近年頻傳有刻意撞擊路人的「撞人族」出沒，這股歪風可能已在香港萌芽！有港媽於7月6日在Facebook群組「將軍澳主場」發文表示，新都城中心出現「撞人族」，其丈夫前一日（7月5日）帶同女兒在麥當勞位於新都城中心二期分店附近，「有個人專登撞佢，佢因為帶個囡趕時間，無追上前」，故她發文提醒「大家要小心」。



樓主的丈夫帶同女兒在新都城中心二期麥當勞位附近，被陌生男子「專登撞佢」。（AI生成圖片）

網民指出將軍澳區多處地方都出現「撞人族」

帖文引來許多網民留言，指出將軍澳區多處地方都出現「撞人族」，「PopCorn都好多」、「坑口站樓上的兩個商場都有，年齡25至40歲男士」、「之前喺順德聯誼總會梁潔華小學對出試過，係一個男人，我跟住佢行，沿路係咁撞人，跟到佢去英明苑」、「除咗撞人族， 我同我媽咪曾經遇過一個扮玩緊電話、但係專登用隻腳絆倒迎面見到行過嘅人」。

區內1名大媽是慣犯

更有網民根據不同線索，拼湊「慣犯」面貌，有1名大媽活躍於將軍澳翠林邨和新都城中心等地方，「好高好大隻」、「佢成日話啲男人望佢，或者非禮佢」、「千萬唔好招惹佢，我之前見佢撞個男人，佢仲話個男人非禮佢，而且佢連男人都撞到企唔穩，同埋早兩年，佢喺群組係好出名」。

現場是新都城中心二期。（資料圖片/梁鵬威攝）

普通襲擊罪成 最高可判囚1年

在香港，如果撞人可能構成普通襲擊罪，根據本港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人若因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可被判處監禁1年。

台灣女童旅日遭惡意撞飛

今年2月，一名台灣女童在東京澀谷遭路人惡意撞飛的影片在網上瘋傳，女童母親從日本返台後在Instagram發文道歉，稱不應該跟風在路中央打卡，強調錯不在孩子，身為母親她會深刻反省，但仍無法原諒撞人的行為。對此，不少網民紛紛留言安慰關心，稱「沒有問題，無需反省」，也有人擔心女童的身心狀況。隨着影片在社交媒體發酵，引來不少網民人肉搜索撞人女子，有日本網民在Threads上坦承「是我」，稱她解釋當時正在趕路，但網民對此說法並不買賬。

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韓國YouTuber在大阪捱撞

另外，擁有約60萬訂閱的YouTube頻道「MadBros」7月1日分享影片，畫面中可以看到一行人在大阪街頭拍攝時，一名女性工作人員表示遭路人狠狠撞到肩膀，該頻道韓國YouTuber陸恩英本來以為對方只是不小心，但為了確認男子是否故意撞人，他立刻上前尾隨對方。

確認蓄意撞人 上前怒斥

確認對方確實是蓄意撞人後，陸恩英立刻氣勢洶洶地上前攔住男子，以韓文大聲質問：「你為甚麼一直撞別人的肩膀？」，並以同樣的方式與男子肩膀相撞，嚴厲警告「不要再撞別人的肩膀。」面對陸恩英強硬的態度，男子露出錯愕神情，隨後以英文不斷道歉。陸恩英則警告對方「不要再這樣做了」，男子才一邊連聲道歉，一邊匆忙離開現場。

日本藍衣男子一路撞人，還不時與同行友人嬉笑。（圖／翻攝自YouTube@MadBros）

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（Facebook群組「將軍澳主場」）

全文：尖沙咀現撞人族？小紅書女手臂被撞至瘀青質疑故意 網民籲報警

數月前1對台灣母女在東京澀谷十字路口遇上「撞人族」的事件引起廣泛熱議，令大眾對故意撞人的行為特別關注。有女子在小紅書發文表示，於尖沙咀K11購物藝術館（K11 Art Mall）疑遇上「撞人族」，當時1名男子迎面走來，腳步匆忙，她正打算避開，詎料男子直接很大力撞她，1句解釋和眼神接觸也沒有，繼續匆忙向前走，事後她發現手臂有一大片瘀青，質疑「那個力度絕對是故意的」。



網民指出，「第一反應是之前看過日本的這種故意撞人事件」、「從日本傳染過來了嗎？」，又直言「報警電話999，不要慣着這些人，惡意被撞要立刻大吼，防護好自己、報警，你愈強勢，惡人愈怕，警察都很好的，千萬不要默不作聲」，並提醒「尤其多人/繁忙的情況下小心吧！本地的表示搭地鐵/走路就與人保持正常距離」。



女子事後發現手臂有一大片瘀青，質疑「那個力度絕對是故意的」。（小紅書圖片）

女子直言不理解「撞人族」的心態，「不理解這類人的動機是什麼，只能說奇怪的人真是奇怪得千奇百怪」。（AI生成圖片）

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