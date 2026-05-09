尖沙咀現撞人族？小紅書女手臂被撞至瘀青質疑故意　網民籲報警

數月前1對台灣母女在東京澀谷十字路口遇上「撞人族」的事件引起廣泛熱議，令大眾對故意撞人的行為特別關注。有女子在小紅書發文表示，於尖沙咀K11購物藝術館（K11 Art Mall）疑遇上「撞人族」，當時1名男子迎面走來，腳步匆忙，她正打算避開，詎料男子直接很大力撞她，1句解釋和眼神接觸也沒有，繼續匆忙向前走，事後她發現手臂有一大片瘀青，質疑「那個力度絕對是故意的」。



網民指出，「第一反應是之前看過日本的這種故意撞人事件」、「從日本傳染過來了嗎？」，又直言「報警電話999，不要慣着這些人，惡意被撞要立刻大吼，防護好自己、報警，你愈強勢，惡人愈怕，警察都很好的，千萬不要默不作聲」，並提醒「尤其多人/繁忙的情況下小心吧！本地的表示搭地鐵/走路就與人保持正常距離」。



有女子近日於網上發文表示，在尖沙咀K11購物藝術館（K11 Art Mall）疑遇上「撞人族」，當時1名男子迎面走來，腳步匆忙，她正打算避開，詎料男子直接很大力撞她。（小紅書圖片）

該女子於小紅書以「在 K11 Art Mall 被人惡意地撞了」為題發文指出，當時在尖沙咀K11購物藝術館行走，迎面遇到1名腳步匆忙的男子，「正打算避開他，結果他直接很大力地向我撞過來」。樓主強調，當時並沒有低頭看手機，她與同事邊走路邊聊天，有留意到該男子，但還是避不開。

尖沙咀疑現撞人族 女子手臂被撞至瘀青

女子不滿撞人的男子「沒有1句解釋，也完全沒有眼神接觸，繼續匆忙往前走」，事後她發現手臂有一大片瘀青，質疑「那個力度絕對是故意的」。

女子事後發現手臂有一大片瘀青，質疑「那個力度絕對是故意的」。（小紅書圖片）

事主：那個力度絕對是故意的

女子後來在小紅書看到蠻多人討論「撞人族」現象，直言「不理解這類人的動機是什麼，只能說奇怪的人真是奇怪得千奇百怪」，並提醒「總之大家出門小心」。

女子最後提到撞人男子的外表特徵，「身高估計1.7米到1.8米左右，黑色長袖外套，黑色揹包，短寸頭」。

女子直言不理解「撞人族」的心態，「不理解這類人的動機是什麼，只能說奇怪的人真是奇怪得千奇百怪」。（AI生成圖片）

網民分享遇上「撞人族」經歷

網民留言表示，「從互相不衝突的路徑主動修正方向撞過來的肯定是故意的，但如果對方只是走直線撞到人，那只能說明對方情願跟你硬碰硬也不想給你讓道」、「有的撞人是性騷擾目的」。

有網民分享同樣在香港疑似遇上「撞人族」經歷，「上次去港，我忙着看看公交站牌，孩子說旁邊路過一個男的，狠狠地撞了他1下。我看孩子有點害怕，還安慰他說應該是不小心碰到的，看來真有這樣的人！」、「我上次就被撞過，是1個年輕的男生，我第一反應說不好意思，他很生氣說了1句粵語，說我走路不長眼，我覺得很莫名其妙」。

也有網民指出，「國內也有這種人，北京深圳都有，小紅書放大了而已」、「我在杭州也被外賣員惡意撞過，感覺百分百故意的，心情不好拿路人出氣」、「深圳地鐵上有些上了年紀的女的也會」。