貨車有老鼠！司機邊駕駛邊拍片　趁牠跑出車關窗夾尾　網民斥犯法

就算不喜歡老鼠，但不代表可以虐待！Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1段長約47秒影片，相信是有男司機一邊駕駛貨車，一邊拍攝車內情況，爆粗笑罵「X你老X，停車你又唔出嚟」、「要開車先出嚟」。只見1隻小老鼠沿儀表台奔跑，繼而跑出車窗，司機伺機立即關窗，卻夾中鼠尾，「吊X住佢喺度」、「夾X住喺度」、「你喺出面吹吓風先啦」。



車外可見公路道路隔音屏障及樓宇，但影片未有標示拍攝日期及地點，暫時無法確認拍攝位置和時間。



男司機見到車廂有老鼠，爆粗笑罵「X你老X，停車你又唔出嚟」、「要開車先出嚟」，只見1隻小老鼠沿儀表台奔跑。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

我都想專心揸車，但隻老鼠好搞笑。 樓主笑言

小老鼠往車窗方向奔跑。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

帖文引來許多網民討論：

「甩咗真係Bye bye你條尾」



「老鼠行過都有細菌」



「好污糟」



小老鼠往車窗方向奔跑。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

但亦有網民認為司機不應虐待老鼠：

「你慢慢停車，趕走佢咪算」



「夾到老鼠尾，你都陰毒」



「邊揸車邊拍片，師兄，你犯法」



小老鼠想離開貨車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條，任何人在道路上駕駛車輛時，若欠缺適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他道路使用者，可構成不小心駕駛，最高可被判罰款5,000元及監禁6個月。

司機立即關窗，卻夾中鼠尾，「吊X住佢喺度」、「夾X住喺度」、「你喺出面吹吓風先啦」，行為引來網民質疑犯法。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

另外，根據第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，任何人殘酷對待動物，或因胡亂或不合理的作為或不作為，令動物受到不必要的痛苦，可構成犯罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。至於片中行為是否構成上述罪行，仍須視乎具體情況及證據。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）