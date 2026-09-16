有片｜銅鑼灣行人專用區駕駛　中港牌司機搬走鐵欄　網民斥：離譜

大地任我行？近日網上流傳影片，有中港牌私家車司機於銅鑼灣行人專用區駕駛，更擅自搬走擋着路口的鐵欄，雖事後「有手尾」地將鐵欄搬回原位，但相關行為已引來網民質疑違法，表示「離晒大譜！警方一定要執法！」。



近日網上流傳影片，有中港牌私家車司機於銅鑼灣行人專用區駕駛，更擅自搬走擋着路口的鐵欄。（Threads@tkleejimmy）

有網民於Threads發文發片指出，事發於9月13日（周日）中午12時38分，影片見到地點為銅鑼灣記利佐治街行人專用區。

中港牌司機銅鑼灣行人專用區駕駛

根據運輸署網頁資料，介乎景隆街和百德新街的一段駱克道、東角道和記利佐治街屬「部份時間行人專用街道」，生效時間為「逢星期一至五，由下午4時至午夜12時」、「逢星期六及公眾假期，由中午12時至午夜12時」。即影片拍攝時該處已屬行人專用區，亦見到放置了鐵欄擋着路口，禁止車輛駛入。

司機擅自搬走行人專用區擋着路口的鐵欄。（Threads@tkleejimmy）

司機擅自搬走行人專用區擋着路口的鐵欄。（Threads@tkleejimmy）

司機擅自搬走擋着路口的鐵欄

不過該中港牌私家車司機下車擅自搬走擋着路口的鐵欄，於人來人往的專用區駛出，往告士打道方向離開。司機事後雖「有手尾」地將鐵欄搬回原位，但已引來網民質疑違法。

樓主於帖文問道：「這位大哥在銅鑼灣行人專用區駕駛汽車是否合法？另隨意搬動這些路牌又是否合法？」

司機擅自搬走行人專用區擋着路口的鐵欄。（Threads@tkleejimmy）

司機擅自搬走行人專用區擋着路口的鐵欄，往告士打道方向離開。（Threads@tkleejimmy）

網民斥離譜籲警方執法

「又係中港牌，將條片send去運輸署啦」



「卑鄙得嚟算有手尾」



「佢一定諗邊個X街棟個牌喺度阻佢開車，佢都好有手尾放返好，可以話係高尚情操」



「如果我哋係多啲人挺身而出，唔畀佢拆個路牌佢就會掉頭走，因為我哋冇人出聲，所以佢哋覺得咁樣係可以做到嘅」



「識揸車嘅都知道佢咁做係犯法，仲有人話佢插返就得，呢啲人肯定係唔識揸車，唔識畫晒黃格係咩意思and唔識中英文咩叫行人專用」



司機雖事後「有手尾」地將鐵欄搬回原位，但已引來網民質疑違法。（Threads@tkleejimmy）

司機於行人專用區駕駛涉什麼罪？

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，若道路上的車輛司機沒有遵從交通標誌及道路標記，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁6個月。

2025年曾有64歲私家車司機駛入記利佐治街行人專用區被捕，於警誡下稱「誤信導航」，最終司機危險駕駛罪成，被判處罰款1萬元、停牌6個月及須自費修讀駕駛改進課程。

有網民表示：「離晒大譜！警方一定要執法！」（Threads@tkleejimmy）

隨便搬動交通標誌有什麼刑罰？

根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人無署長、警務處處長或路政署署長的同意而移動、損壞或以任何方法干擾任何交通標誌或訂明的交通標誌；或掩蔽、毀損、更改或塗掉任何道路標記或訂明的道路標記，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）及監禁3個月。

（Threads@tkleejimmy）