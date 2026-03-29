深水埗驚見貓店長坐車頭？司機溫柔對待獲激讚　網民：留下買路罐

貓店長一向深受街坊及途人喜愛。有網民在網上發布相片，指早前見有人在深水埗街頭泊車，回去想開車離開時，見有隻貓店長坐在車頭冚上，但司機哥哥好有耐性與貓店長溝通，向牠表示想開車，希望牠自己下來。不少網民搞笑留言「人善車靚」、「我幫你看管了這麼久，你不給我貓條小魚乾？」。



樓主見車主溫柔對待貓店長，感動不少網民。（Facebook＠「香港貓店長關注組」）

貓店長坐車頭

有網民在Facebook群組「香港貓店長關注組」上發相及發文，笑問「點樣可以喺唔將隻貓成隻抱起嘅情況下，叫隻貓自己落返嚟呢？」。事源樓主見到深水埗泊了架紅色私家車，而車頭位置有隻貓店長悠閒地坐着。從相片可見，男司機正彎下腰，與車頭的貓店長對望，看來似是在說「貓貓我要開車啦，請問你可唔可以落返嚟呀？貓貓落返嚟呀唔該」。

不少網民笑言,「貓條旁身，世界通行」。（AI生成圖片）

不少網民被司機哥哥的溫柔舉動感動，「人善車靚」、「車主有運行」。有人笑言「呢個星球都係貓王嘅，鍾意坐邊度就坐邊度」、「留下買路罐你懂的嗎？」、「我幫你看管了這麼久，你不給我貓條小魚乾？」、「貓條旁身，世界通行」。

開車前3步驟免誤傷匿藏車底小動物

這次貓店長站在車頭當眼位置，但有些動物喜避在車底等隱蔽地方，駕駛人士開車前可做以下3個步驟，以防有貓隻佔據車輛而造成傷害。

步驟1.大家開車前拍一圈引擎蓋

步驟2.仔細聽聽有無貓咪叫聲或是動作聲

步驟3.等候幾秒才開車