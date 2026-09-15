領過白卡或其他福利恐不能拿綠卡？多州入稟挑戰美國移民新規定

9月18日起，美國「公共負擔」審查將迎來重大變化。白卡、食品券、住房補助等非現金福利，都可能重新成為移民官審查綠卡、簽證或入境申請時考慮的因素。



需要說明的是，這並不意味著「領過白卡就一定拿不到綠卡」。真正引發爭議的是：新規沒有明確列出哪些福利會影響申請，卻賦予移民官員更大的自由裁量權。

特朗普政府新規將廢除拜登時期的規定，容許國土安全部審查「任何需要進行經濟狀況調查的公共福利」。（Reuters）

周一（9月14日），紐約州聯合另外21個州及哥倫比亞特區，在紐約南區聯邦法院起訴特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，要求法院宣佈新規無效，並在其生效前阻止執行。

紐約市、芝加哥、三藩市（又譯舊金山）、西雅圖，以及加州聖克拉拉縣、華盛頓州金縣等地方政府也加入了訴訟。

原告方認為，這項新規可能讓大量移民家庭不敢再申請白卡、食品券、住房券等依法可以獲得的援助，最終不僅影響家庭生活，也會讓各州損失數十億美元的聯邦資金。

「公共負擔」（Public Charge）並不是一個新概念

美國移民法長期允許政府拒絕向可能主要依靠政府救濟生活的外國人發放簽證或永久居民身份。過去很長一段時間，移民官員主要考慮的是現金福利，例如「貧困家庭臨時援助」（TANF）和「社會保障補充收入」（SSI）。

特朗普第一任期內，聯邦政府曾在2020年擴大審查範圍，將白卡、食品券和住房券等非現金福利也納入考慮。

2022年，拜登（Joe Biden）政府重新收窄了「公共負擔」的定義，將大部分非現金福利排除在外。

而本周五即將生效的新規，將廢除拜登時期的規定。新規沒有逐項列出哪些福利會被考慮，只表示國土安全部可以審查「任何需要進行經濟狀況調查的公共福利」。

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正是這句話 讓不少州政府感到擔憂

這意味著，白卡、食品券、住房券以及其它與收入掛鈎的福利，都可能進入移民官員的審查範圍。但具體會如何衡量、使用多久會產生影響、不同移民官員將如何作出判斷，新規並沒有給出十分明確的答案。

紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）表示，辛勤工作的低收入家庭不應該因為尋求幫助，就擔心自己會被驅逐出境，也不應該被迫放棄原本有資格獲得的援助。

原告方認為，新規針對的主要是正在申請綠卡、簽證或入境資格的合法移民。無證移民本來就沒有資格獲得大多數聯邦公共福利，但混合身份家庭仍可能受到明顯影響。

例如，父母可能擔心自己的移民申請受影響，而不敢替擁有美國公民身份的孩子申請食品援助、兒童醫療保險或學校供餐。即使某項福利實際上不會影響申請，規則中的模糊表述也可能讓整個家庭選擇退出。

這也就是各州所說的「寒蟬效應」，人們不知道哪些行為將來可能被算在自己頭上。

訴訟還指出，如果移民家庭大規模退出白卡、兒童健康保險計劃（CHIP）、食品援助和住房補助，各州獲得的聯邦撥款也將隨之減少。

根據訴狀引用的政府估算，僅白卡和CHIP項目，聯邦政府每年向各州轉移的資金就可能減少約40.5億美元；參與此次訴訟的原告州，可能損失約22億美元聯邦撥款。

各州強調，不領取福利並不代表實際需求消失。家庭如果不敢接受預防性醫療、食品援助或學校午餐，最終可能帶來更多急診醫療、公共衛生和地方救助成本，州和地方政府反而需要承擔更大壓力。

紐約市市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，這項新規可能把移民家庭趕出幾十年來一直幫助人們維持温飽和健康的福利項目，讓一些紐約人不敢看醫生，也不敢申請依法有資格獲得的幫助。

聯邦政府則認為：

「公共負擔」條款本來就是為了判斷申請人將來是否可能依賴政府援助，政府有權在作出移民決定時擴大考量範圍。

目前，這場訴訟的關鍵在於，法院是否會在9月18日之前發布臨時禁令。如果法院沒有及時叫停，新規將按計劃生效，訴訟則會繼續進行。

參與起訴的包括紐約州、加州、伊州、科羅拉多州、康州、特拉華州、夏威夷州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、明尼蘇達州、新澤西州、新墨西哥州、內華達州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、羅德島州、佛蒙特州、維珍尼亞州、華盛頓州、威斯康星州，以及哥倫比亞特區。

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