上環私家車疑看錯燈衝紅燈！城巴車長飲水嚇壞　響咹提醒變開水撥

馬路上總會出現意想不到的畫面！有城巴車長近日於網上分享1段行車記錄儀（車cam）影片，他於上環干諾道中信德中心外等候交通燈轉燈期間喝水休息，前面私家車司機疑看錯交通燈突然駛前「衝紅燈」，嚇得他原本想「響咹」提醒，結果按錯水撥掣。



網民紛紛笑說，「個司機心諗：明明係飲水時間，點解突然行？」、「嚇到水撥開埋，嚇到擺支水都爭啲擺唔到」，又讚車長夠清醒，「好彩司機飲完水再望望啫」、「又1個趕住投胎，好彩巴士司機夠冷靜冇跟住衝燈」。



有城巴車長近日於網上分享1段行車記錄儀（車cam）影片，他於上環干諾道中信德中心外等候交通燈轉燈期間喝水休息，前面私家車司機疑看錯交通燈突然駛前「衝紅燈」。（Threads@aaanthonyy.__）

該城巴車長於Threads發文分享影片，帖文寫道「同大家介紹：週末特產—假日司機。Btw飲水都要一眼關七，嗱，我就唔得閒1823，做唔做佢就睇大家啦」。

上環私家車疑看錯燈致誤衝紅燈

影片見到，車長將行車記錄儀夾在車廂1處高位，鏡頭拍到前方及車長位，當時車長停在上環干諾道中信德中心外，等候交通燈轉綠燈期間，他拿出放在身前的水瓶喝水休息。

城巴車長停在上環干諾道中信德中心外，等候交通燈轉綠燈期間，他拿出放在身前的水瓶喝水休息。（Threads@aaanthonyy.__）

城巴車長喝水休息，此時再前面1支交通燈轉了橙色。（Threads@aaanthonyy.__）

城巴車長喝水嚇倒 響咹提醒變開水撥

在車長放回水瓶期間，前面的私家車突然「衝紅燈」往前駛，嚇得車長想「響咹」提醒也按錯水撥掣。仔細回看影片，可發現私家車司機疑未有留意距離最近的交通燈仍是紅燈，看錯了再前面1支交通燈，見轉了綠燈就以為可以向往駛。

私家車司機疑未有留意距離最近的交通燈仍是紅燈，看錯了再前面1支交通燈，見轉了綠燈就以為可以向往駛。（Threads@aaanthonyy.__）

城巴車長「響咹」提醒。（Threads@aaanthonyy.__）

網民笑：冇理由咁快，平時夠飲埋放好水樽

網民紛紛笑說，「第一次睇以為你話個巴士司機點解要飲水添」、「飲完啖水都仲清醒過前面個司機」、「嚇到刮水嗰舊嘢開埋」、「心諗支燈轉得咁X快？」、「司機：冇理由咁快，平時夠飲埋放好水樽㗎噃」。

有網民揶揄私家車司機，「前面架車都幾有遠見，竟然睇再前面嗰支燈」、「睇得咁遠，都唔知話佢視力好定唔好」。

城巴車長想「響咹」提醒，卻按錯水撥掣。（Threads@aaanthonyy.__）

網民猜私家車司機不熟路致衝燈

有網民指出，「呢個位就算平日都有車試過，睇錯前面盞燈，受下扣分兼罰款就會醒㗎啦」、「唔熟路，呢度前燈轉，加上兩燈之間距離近，好易中伏」、「開頭以為你話司機掛住飲水miss咗支綠燈，支持舉報衝燈司機」。

城巴車長想「響咹」提醒，卻按錯水撥掣。（Threads@aaanthonyy.__）

香港衝紅燈 扣5分兼罰款900港元

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，司機衝紅燈會被罰款900元，同時扣5分。根據運輸署網站，在違例駕駛記分制度下，當司機在任何兩年期間被記的分數累計至指定水平時，便會觸發相應的行動或罰則。具體而言，若被記8至14分，運輸署署長會向司機送達一份「違例駕駛記分通知書」，以示警告；若被記10分或以上，司機必須在通知日期起計的3個月內自費修習和完成駕駛改進課程。

香港司機扣15分即停牌

此外，若被記15分或以上，司機可被取消其持有或領取駕駛執照的資格，如屬首次被取消駕駛資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月，以法庭頒發的命令為準。

（Threads@aaanthonyy.__）

睇多啲：藍田多車違泊路窄！城巴無騎線完全逆駕落斜 險撞對頭車惹熱議

香港車多泊位少，如果車輛在馬路違泊，道路空間變得更加狹窄。有司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，長約20秒，可見今年6月21日凌晨2時許，樓主當時沿藍田啟田道駕車上斜，現場只有上斜和下斜共兩條行車綫，樓主如常駕駛，途經藍田分科診所對開時，下斜方向明顯有多車違泊，突然迎面有一輛路線N29的雙層城巴逆線下斜，樓主立即稍微扭左停車，由於樓主急煞，所以明顯傳出煞車聲。城巴沒有收油稍微扭左，避開樓主車輛，繼續下斜。



樓主駕車上斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

斜方向明顯有多車違泊，突然迎面有一輛路線N29的雙層城巴逆線下斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主怒批：我以為自己準備上天堂

樓主等到城巴完全離開，怒批「無X有嘢呀？」，然後才開車，並在帖文表示，「癡X線，被你嚇X死」、「我以為自己準備上天堂」。

樓主立即稍微扭左停車，由於樓主急煞，所以明顯傳出煞車聲。城巴沒有收油稍微扭左，避開樓主車輛，繼續下斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民熱議城巴車長行為

影片引來許多網民討論，部份人支持城巴車長，「佢個條線成堆死車，都無辦法唔逆線」、「佢條線都咁多違泊，佢都係迫不得已啫」、「咁嘅路況，巴士車長冇錯」，但亦有網民支持樓主，「巴士扭返去騎中間條線就過到，證明唔需要完全逆線行駛」、「你學車時候，你師傅係教你自己條線有死車，就揸過去對面線？」、「前面有死車，應該係打右燈借線行 ，仲要行中間，唔係完全逆線」。

Google Map實景地圖顯示即使在2024年1月拍攝，現場下斜方向多車違泊，私家車需要騎線借位下斜。（Google Map實景地圖截圖）

Google Map顯示過往多車違泊 其他私家車騎線借位下斜

根據Google Map實景地圖，即使在2024年1月拍攝，現場下斜方向多車違泊，私家車需要騎線借位下斜。