有片｜城巴通宵巴士雨夜衝紅燈　網民斥離譜：亂X咁衝　城巴回應

作為職業司機理應注重行車安全，更遑論衝紅燈！網上社交平台有影片顯示，1輛懷疑是城巴通宵巴士，在雨夜駛經筲箕灣道時，遠處的交通燈號已轉為黃燈，但司機未有準備停車，反而高速駛過且違規「衝紅燈」，直至到站時才停下。片段引來網民嘩然，斥責司機等同胡亂駕駛，「黐X線亂X咁衝」、「今次夜晚好彩無車過咋，但下次難保有車行，到時真係一鑊熟」，認為當時情況絕對有足夠時間停車，故司機需要負上全責，「呢個距離煞停有咩問題，除非佢超速，所以肯定有責任」。



城巴回覆《香港01》表示，留意到相關影片後，已即時展開內部調查，確認事發於7月2日凌晨、一輛開往柴灣方向的N8X號路線巴士。公司已按既定程序對涉事車長作出紀律處分，城巴亦會全力配合警方的調查工作。



有城巴通宵巴士在雨夜違規「衝紅燈」。（「facebook＠車cam人」影片截圖）

城巴通宵巴士衝紅燈！ 雨夜高速行駛

facebook專頁「車cam人」於7月3日發布1條長約20秒的影片，指「通宵巴士行得快啲冇問題，但係咁樣直頭係衝燈」。片中可見，一輛相信是城巴N8X路線的巴士正沿筲箕灣道行駛，當時正值深夜加上下雨，司機本應小心駕駛。不過目測巴士距離前方交通燈口尚有約80米、且交通燈號已轉為黃燈時，司機未有「收油」，竟然「衝紅燈」高速駛過燈口，駛至太安樓才靠站停下，片段至此告終。

一輛相信是城巴N8X路線的巴士沿筲箕灣道行駛。（「facebook＠車cam人」影片截圖）

目測巴士距離前方交通燈口尚有約80米，交通燈號已轉為黃燈。（「facebook＠車cam人」影片截圖）

不過司機未有「收油」，之後更「衝紅燈」高速駛過燈口。（「facebook＠車cam人」影片截圖）

不過司機未有「收油」，之後更「衝紅燈」高速駛過燈口。（「facebook＠車cam人」影片截圖）

巴士駛至太安樓才靠站停下。（「facebook＠車cam人」影片截圖）

網民憂引意外斥離譜：十字路口有車就大鑊

片段惹來網民紛紛斥責司機駕駛態度離譜，「大雨仲開咁快」、「打算喺夜闌人靜博大霧？」、「黐X線亂X咁衝」、「紅咗幾秒都唔係燈尾」、「有時啲車衝燈尾，轉紅燈同時壓線都算，呢個離咁遠都仲衝，好癲喎」、「呢個十字路口有車就大鑊」、「今次夜晚好彩無車過咋，但下次難保有車行，到時真係一鑊熟」、「好聽啲半夜揸車可以進取啲，但係意外嘅嘢好難講」、「個個好似呢個司機咁揸，咪全港大車唔使跟燈行」、「唔係有人落車，無諗住停」、「呢啲人唔可以畀佢揸任何車」。

網民分析車速、距離 指司機應有足夠時間停車

另有留言分析當時情況，認為巴士司機絕對有足夠時間停車，「有冇搞錯，（駛至地面）第3支箭嘴已經見到黃燈都唔停」、「巴士駛到地面第3個箭嘴前已經轉黃燈，距離燈位白線至少仍有70至80米，如果以一架12米半滿客巴士以時速50公里在濕滑路面行駛，思考距離加煞車距離大約60米，如果司機有意停車，一定有足夠距離」，甚至指無論任何因素下，司機都需要負上全責，「燈前應該要收慢，有心理準備會轉紅燈，唔係畀完油跟手成100米都話停唔到」、「呢個距離煞停有咩問題，除非佢超速，所以肯定有責任」、「司機全錯，不存在任何咩煞唔切車等等原因」。

衝紅燈可被罰款900元 兼扣5分

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，司機衝紅燈會被罰款900元，同時扣5分。根據運輸署網站，在違例駕駛記分制度下，當司機在任何兩年期間被記的分數累計至指定水平時，便會觸發相應的行動或罰則。具體而言，若被記8至14分，運輸署署長會向司機送達一份「違例駕駛記分通知書」，以示警告；若被記10分或以上，司機必須在通知日期起計的3個月內自費修習和完成駕駛改進課程。

司機被扣15分即時停牌

此外，若被記15分或以上，司機可被取消其持有或領取駕駛執照的資格，如屬首次被取消駕駛資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月，以法庭頒發的命令為準。

相關文章：銅鑼灣城巴斑馬線倒車險撞行人！行人驚險走避 城巴：車長已停職

巴士這樣倒車也太危險了吧！本港Facebook群組瘋傳影片，指銅鑼灣邊寧頓街紅綠燈斑馬線位置，有城巴8P突然「褪車」。巴士倒車時，大批在斑馬線過馬路的行人要繞過車尾，惟巴士愈倒愈後，幾乎撞到行人，多名行人驚險走避，幸未釀成意外。巴士最終覆蓋整條斑馬線，行人被逼退回行人路，影片至此結束。



影片震驚網民，紛紛批評巴士司機離譜，「城巴大癲，冇啦啦退後」、「危險駕駛啦！班馬線有行人過緊佢仲褪尾」、「同衝紅燈有咩分別？」。也有網民認為行人危機意識不足，「倒車仲夠膽行去車尾」、「過馬路一啲危機意識都冇。而家啲馬路炸彈太過出其不意，真係要睇清楚先」。



城巴回覆《香港01》表示正調查事件，涉事車長已暫停駕駛職務。



銅鑼灣邊寧頓街紅綠燈斑馬線位置，有城巴8P突然「褪車」，大批行人繞車尾過馬路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

當時行車交通燈正亮起紅燈，意味車輛不能進入斑馬線範圍，然而有1輛城巴車尾「踩」着大部份斑馬線範圍，更開始倒車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

巴士倒車必須注意行人。有網民於1月19日下午近4時在Facebook群組「車cam L（香港群組） 」發布影片，留言「巴士褪後差啲撞到途人」。

銅鑼灣城巴斑馬線倒車 行人繞車尾過馬路

現場為銅鑼灣邊寧頓街紅綠燈斑馬線位置。影片長11秒，見到當時行車交通燈正亮起紅燈，意味車輛不能進入斑馬線範圍，然而有1輛城巴車尾「踩」着大部份斑馬線範圍，更開始倒車，變相「衝紅燈」。

當時行車交通燈正亮起紅燈，意味車輛不能進入斑馬線範圍，然而有1輛城巴車尾「踩」着大部份斑馬線範圍，更開始倒車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

巴士倒車時，大批行人繞過車尾過馬路，惟巴士未有停下，反而愈倒愈後，多名行人幾乎貼着車尾走過，相當驚險。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

城巴愈倒愈後 行人被逼退回行人路

巴士倒車時，大批行人繞過車尾過馬路，惟巴士未有停下，反而愈倒愈後，多名行人幾乎貼着車尾走過，相當驚險。巴士車尾最終覆蓋整條斑馬線，有行人被逼退回行人路，影片至此結束。

巴士車尾最終覆蓋整條斑馬線，有行人被逼退回行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批司機危險駕駛 關注行人反應：一啲危機意識都冇

網民看過影片震驚，指摘巴士司機離譜，「唔夠位都死衝霸住過路位，逼人貼住車尾過，行人綠燈倒車有cam睇住有人都照後退」、「城巴大癲，冇啦啦退後」、「危駕啦！班馬線有行人過緊佢仲褪尾」、「同衝紅燈有咩分別？」、「呢個彎位要倒後，玩嘢啊」、「睇嚟炒得」。

亦有網民認為行人危機意識不足，「路人仲繼續過嗰下搞笑」、「倒車仲夠膽行去車尾」、「而家啲人過馬路，一啲危機意識都冇。唔係話過馬路班人有問題，而係而家啲馬路炸彈太過出其不意，真係要睇清楚先」。

城巴：車長已暫停駕駛職務

城巴回覆《香港01》表示，正調查1宗路線8P巴士於星期日（1月18日）下午約2時於銅鑼灣邊靈頓街發生的交通事件，車長已暫停駕駛職務。

（facebook「車cam人」）