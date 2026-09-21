新加坡婦等車遭野豬拋摔3次致殘　控告公園局疏忽　索償近4萬新元

新加坡發生1宗野豬傷人事件。1名婦人在巴士站等車期間，突遭1隻野豬追襲，更連續被拋摔3次，造成右手神經受損永久殘疾。事後婦人入稟法院，控告新加坡國家公園局未妥善管理野生動物與維護圍欄涉嫌疏忽，並索償至少3.98萬新元（約24萬港元）。國家公園局否認疏忽指控，強調早已採取各項合理措施，更指出該野豬在事發前5分鐘剛遭汽車撞擊身負重傷，情況早已超出控制範圍，且事主未有與野豬保持安全距離。



醫療報告顯示，婦人右手不僅留有疤痕，更因神經受損導致其右手永久性殘疾，至今仍需定期覆診及接受相關治療。（網上圖片）

婦人等車遭野豬連續拋摔3次

據《聯合早報》報道，事發於2023年5月1日晚上11時許，1名居住在法嘉路（Fajar Road）附近的婦人德佳德維（Durga Devi d/o Subramaniam），在萬吉路（Bangkit Road）第270座附近的巴士站等車期間，突遭1隻野豬追襲，婦人被野豬咬傷並連續拋摔3次，右小腿、臀部、右手食指、中指及手掌多處嚴重受創。醫療報告顯示，婦人右手不僅留有疤痕，更因神經受損導致其右手永久性殘疾，至今仍需定期覆診及接受相關治療。

新加坡1名婦人在巴士站等車期間，突遭1隻野豬追襲，更連續拋摔3次。（網上圖片）

婦人入稟法院控告公園局涉嫌疏忽

婦人隨後入稟法院，控告新加坡國家公園局涉嫌疏忽。她指出，當局未有妥善管理出沒於道路及住宅區附近的野豬，且忽視防護圍欄的建設與維護，導致公眾承擔受傷風險。婦人為此索償至少3.98萬新元（約24萬港元），當中包含7,407新元（約4.5萬港元）醫療費及交通費，以及3萬新元（約18萬港元）審前收入損失，未來的醫療開支與收入損失則由法庭評估。

公園局：已採取合理措施管理野豬種群

對此，國家公園局全盤否認疏忽指控，強調已採取一切合理措施管理野豬種群。公園局補充，事發前約5分鐘，同一路段曾發生野豬遭汽車撞擊的交通事故。當局認為，涉事野豬在遇到婦人前已經身負重傷，後續發展早已超出可控範圍。當局更反指婦人自身亦有疏忽，包括未有留意周遭環境、未採取適當的安全預防措施，以及未能與野生動物保持安全距離。

（《聯合早報》）

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