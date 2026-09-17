美國各族裔家庭收入中位數出爐　終超過疫情前水平　亞裔賺最多

美國最新家庭收入數據出爐：全國家庭收入中位數達到87,460美元，亞裔家庭則達到126,300美元，在主要族裔群體中居首。



不過，收入創下新高的背後，還有一個讓人不太高興的數字：扣除通貨膨脹的影響，美國普通家庭的收入，六年間只增長了約2.5%。

美國人口普查局9月15日公布的數據顯示，2025年，經通脹調整後的家庭收入中位數比前一年增長2.6%，達到自1967年開始追蹤這項數據以來的最高水平，也終於超過了疫情前的2019年。

這裏的「家庭收入中位數」，是把全美家庭按收入排序後，位於正中間的數字。該數字統計的是一戶家庭的收入，而不是一個人的工資。

為什麼收入破了紀錄 許多人卻仍然覺得日子緊巴巴？

將時間拉長，答案就明顯了。2019年，美國家庭收入中位數折合成同等購買力為85,320美元；到了2025年，增加至87,460美元，六年只增長約2.5%。

而在此前的2013年至2019年，同樣是六年，實際家庭收入增長了19%。

看來，這幾年工資即使漲了，物價也在追着漲。也就是老百姓常說的：工資追不上通脹。

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從不同族裔來看，各群體的家庭收入中位數分別為：亞裔126,300美元，非拉美裔白人96,710美元，拉美裔73,260美元，非裔59,980美元。

亞裔家庭繼續居首。

不過，人口普查局指出，亞裔和拉美裔家庭收入與前一年相比，沒有出現統計上顯著的變化；非拉美裔白人和非裔家庭則分別增長2.9%和4.8%。

收入上漲帶來的改善 也沒有均勻落到每一戶家庭身上

2025年，處於第90百分位的家庭收入增長1.7%，而第10百分位的收入沒有顯著變化。兩處分位點的收入相差約13倍，反映出高收入與低收入家庭之間依然懸殊的差距。

另一項變化來自女性收入。全年全職工作的女性，收入中位數增長了3.2%，男性則沒有顯著變化。女性與男性的收入中位數之比，從2024年的80.6%升至83.9%，薪資差距有所縮小。

按照統計要求，87,460美元這一數字是稅前家庭現金收入，涵蓋工資、利息、股息、社安金等來源，不包括食品券、Medicaid等非現金福利，也不是最終到手的錢。

對普通家庭而言，收入紀錄當然是好消息。但真正決定日子是否寬裕的，還是交完稅、付完賬單之後，手裏能留下多少。

大家覺得這幾年，難不難啊？

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