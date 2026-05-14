打死導演金昌民兇手電話錄音曝光　狂言「就想弄死他」更嘲警無能

韓國導演金昌民2025年10月深夜帶著兒子去用餐，然而無辜遇上6名惡煞還被活活打死，兒子親眼目睹全程更造成心理創傷。



然而本案引爆韓國全民怒火的關鍵，就在於當地警察並未積極辦案，嫌犯更是逍遙法外大半年。這天更流出嫌犯在打人之後的對話錄音檔，自招「本來就想弄死他」，更嘲笑警方辦案無能。

金昌民導演被打到腦出血後送醫，醫院搶救無效判斷他腦死。（YouTube＠카라큘라 탐정사무소）

錄音曝光自招殺意 格鬥技重拳壓制手段凶殘

李某犯案後接受警方調查，隨後與共犯林某通話，而韓國電視台JTBC也取得這段錄音檔。李某在通話中描述向金昌民施暴的過程：

我是打算把他踢死的，然後又回去補一腳，他看起來像睡著了，所以又揍一拳。我還喊『你就去死吧！』再給他一記重拳（pounding）。

而所謂的「pounding」是一種格鬥技技巧，將對手壓制在地上後再持續猛烈攻擊。李某還不斷在電話中提到：

我當時就只想到要親手殺掉他，腦中滿滿只有殺意！

這段內容就已經足以引爆全民怒火，沒想到李某還在電話中嘲弄警方辦案。原來當時警方查看餐廳監視器之後，李某向警方表示另一共犯林某有試圖阻止自己，因此林某當時並未被列為嫌犯。李某在通話中得意洋洋：

他媽的最好笑的就是，警察根本沒想到是我們兩個一起犯案的！我跟他們陳述你（林某）做的就是阻止我，我也沒講你在餐廳內還有給人家鎖住頭部。

這段對話也自爆隱匿犯行。

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檢方搜索取得關鍵錄音 釐清犯案意圖改殺人罪

這段錄音是犯案6個月後，在檢察官的專責調查小組搜索中才取得。警方在初期偵查階段並未進行搜索就移送本案，過程中羈押令兩度遭駁回，最後能順利獲得核准也是因為取得這段錄音檔。檢方認為，從這段錄音能看出嫌犯確實有殺人意圖，因此打算將於本的傷害致死罪改為殺人罪起訴。

金昌民去年10月跟自閉症傾向的兒子至京畿道一間餐廳用餐，過程中他跟其他酒醉惡煞起衝突。他先被對方勒暈，隨後被拖到巷子內圍毆20多次，全程被兒子目睹，直到警方凌晨1時22分抵達才停手。就在金昌民被送上救護車、即將昏厥之際，他最後對警方說：「我兒子還在餐廳中。」30分鐘後金昌民陷入半昏迷狀態，嚴重到需要心肺復甦，5天後昏迷，再也無法恢復意識。同年11月金昌民被判腦死，透過器官捐贈幫助4人重獲新生，遺愛人間。

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