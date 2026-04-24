結婚僅5月 中山男高管掐死二婚妻藏屍行李箱 法院判無期
撰文：中天新聞網
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廣東省中山市傳出一起恐怖命案，一名44歲女子與51歲丈夫再婚，但結婚僅5個月，就因婚外情、財務糾紛爆發激烈衝突，女子最終遭丈夫掐頸殺害，屍體塞進行李箱棄置，法院一審判處丈夫無期徒刑，但女子家屬不服提出上訴。
因外遇、金錢爭吵不斷
《瀟湘晨報》報道，根據判決書指出，遇害女子李敏來自湖南省常德市，她與廣東省韶關市51歲男子張勇結婚，雙方皆為再婚，婚後共同居住於中山市。張勇被捕前，任職於內地人壽財產保險中山中心支公司高管。
2025年7月15日晚間，兩人因婚外情、財務問題爆發爭執，張勇情緒失控，竟徒手掐住李敏脖子，導致其窒息身亡。事後他將李敏屍體塞進行李箱，駕車近2百公里外一處偏僻水域棄屍。
中山男掐死妻子後棄屍▼▼▼
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李敏的父親李武情緒崩潰地說：
她被掐著脖子在床上，床兩邊都被蹬破了，還留有痕跡。他殘忍到什麼程度？我女兒吐舌頭、翻白眼，他都不鬆手。
法院一審認定張勇構成故意殺人罪，判處無期徒刑，而判決書也指出，本案屬婚姻家庭矛盾引發，李敏雖無刑法上的過錯，但曾多次以打罵、脅迫等方式處理夫妻糾紛，導致張勇「激情殺人」，因此酌情從輕處罰。但李敏父親無法接受這樣的結果，已正式提出上訴，目前案件已進入二審階段。
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