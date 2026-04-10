速遞員撞倒7歲女童怕惹禍　竟擄上車冷血滅口　死前驚恐畫面曝光

美國德州3年多前傳出一起駭人命案。



一名聯邦快遞宅配司機，為一戶人家送聖誕禮物芭比娃娃時，竟將對方一名7歲女童擄走並殺害，近日檢方曝光車內CCTV影像，當時女童神情驚恐跪在後座，震驚社會。

美國德州3年多前傳出一起駭人命案，一名聯邦快遞宅配司機，為一戶人家送聖誕禮物芭比娃娃時，竟將對方一名7歲女童擄走並殺害，近日檢方曝光車內監視器影像，當時女童神情驚恐跪在後座，震驚社會。（YouTube@CBS TEXAS）

女童車內驚恐不安

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美國《紐約郵報》報導，這名司機為34歲男子漢拿（Tanner Horner），他被指控於2022年11月30日，在送貨過程中綁架並殺害7歲女童斯特蘭德（Athena Strand），他於本週在法庭上認罪。

檢方指出，漢拿在送貨過程不慎誤撞斯特蘭德，之後將她帶入車內。證據顯示，當時斯特蘭德仍「毫髮無傷且清醒」，但漢拿因擔心遭揭發，竟殘將其殺害。

根據檢方在法庭曝光的監控畫面顯示，斯特蘭德當時在車內後座，神情驚恐，而漢拿持續駕車行駛，檢方直指，「她在被帶上車時仍然活著。」並強調漢拿行為「極為冷血」。根據警方調查，漢拿之後將遺體棄置於距離住家約16公里的河流中。

這起案件目前已進入量刑階段，陪審團將決定漢拿是否面臨死刑或終身監禁不得假釋。依據德州法律，涉及10歲以下兒童謀殺罪，最高可判處死刑。女童母親悲憤表態支持死刑：

他的每一口呼吸，都是我女兒少活的一口呼吸。

此外，斯特蘭德家屬也對聯邦快遞（FedEx）提起訴訟，質疑其在雇用前未進行充分背景調查，聯邦快遞表示：「我們對這場悲劇深感悲痛，並持續配合調查。」

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