慈雲山遊樂場攀爬設施造型惹議！網民嘲似大便：致敬Hyrox事件？

「藝術嘅嘢我哋識條鐵咩」 ！有慈雲山街坊在網上群組貼相，顯示區內有兒童遊樂場的攀爬設施造型奇特，只見設施由數根粗壯、凹凸不平的深褐色拱形柱體組成，估計是模仿樹皮紋理和樹幹，但在燈光照射下，加上設施造型和配色，引來網民批評設計「肉酸」，「成條X咁，食緊嘢有啲反胃喎」、「好大的視覺衝擊」，又揶揄「預知Hyrox」、「Hyrox事件致敬」。



慈雲山有兒童遊樂場的攀爬設施造型被指似大便，網民嘲諷「致敬Hyrox事件」。（網上圖片）

慈雲山遊樂場設施外形奇特惹議！

有街坊在facebook群組「慈雲山資訊交流」上傳1張照片，表示經過慈雲山慈安苑附近的遊樂場，但發現場內有遊樂設施的外形奇特，大感疑惑便詢問他人「請問呢個設計概念係乜嘢？」。

攀爬設施仿照樹木造型，由數根粗壯、凹凸不平深褐色拱形柱體組成，在燈光照射下，加上造型和配色，令人引發聯想。（「fb＠慈雲山資訊交流」圖片）

仿樹木造型攀爬設施 造型加配色易引發聯想

相中顯示，樓主在晚上時份拍攝照片，在遊樂場滑梯旁邊，出現一組相信是仿樹木造型的攀爬設施。該設施由數根粗壯、表面凹凸不平的深褐色拱形柱體組成，估計是模仿樹皮紋理和彎曲的樹幹，而以上結構之間連接着扶手和圈圈，以便玩家攀爬。不過由於在燈光照射下，加上設施造型和配色，難免引來熱議。

攀爬遊樂設施設計被批：肉酸

不少網民直指相中遊樂設施設計「核突」，認為不禁會令人聯想起排泄物，「好大的視覺衝擊」、「成條X咁，食緊嘢有啲反胃喎」、「唔知大腸定大便」、「個designer腦裝X？」、「藝術呢啲嘢我哋識條鐵咩」，同時好奇設施的玩法，「肉酸都算，其實點玩」、「實際用途又係乜嘢？」。

designer嘅屎橋！ 網民意見

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網民揶揄設計有先見之明：致敬Hyrox事件

有留言就揶揄，「可能是通渠」、「反映腸道健康」、「預知Hyrox」、「Hyrox小朋友version」、「Hyrox事件致敬」、「我今朝喺廁所屙出嚟，邊個執上嚟」。

（facebook＠慈雲山資訊交流）