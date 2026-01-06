黃大仙地標設計引熱議　居民狂猜：扮香燭？　網民笑：似直立拖板

這到底是什麼？有黃大仙居民於網上發文表示，區內有個地標外型設計一直令其費解，「唔知係唔係扮香」。帖文隨即引來不少網民「歪樓」（網路用語，即偏離主題）笑說，「驟眼睇，似直立拖板多啲」、「以為係巨型拖板」、「大型偷電現場」、「由黃大仙變鴨寮街吉祥物」、「Minecraft堆咗幾個block喺度」，有網民則認真解答該地標的實際用途。



有黃大仙居民於網上發文表示，區內有個地標外型設計一直令其費解，「唔知係唔係扮香」。（Threads@bosty.503_）

該黃大仙居民於Threads發文表示，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。由於黃大仙區有座著名旅遊景點嗇色園黃大仙祠，信徒絡繹不絕，祠內香火鼎盛，區名亦來自道教神仙黃大仙，不難怪樓主會將照片中的直柱物體聯想成香燭。

黃大仙地標引熱議 居民：扮香燭？

不少網民留言笑說，「明明是萬能插」、「呢條柱係俾人叉電㗎」、「有type-c插嘛？」、「我細個就覺得好似係咪用Minecraft嗰啲石頭所砌出嚟嘅，上面嗰個顯示屏就係煤炭方塊」。

民政事務總署網頁介紹，該直柱物體為1座約6米高附有時鐘及照明的地標。（民政事務總署網頁截圖）

黃大仙地標真實用途是？

有認真網民分享民政事務總署「地區小型工程計劃」網頁資料，揭開該直柱物體的真實用途。

網頁介紹，該直柱物體是位於黃大仙廣場及沙田㘭道之間的區議會地標，項目於2010年完成，為1座約6米高附有時鐘及照明的地標。

（Threads@bosty.503_）