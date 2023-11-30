當Pokemon全部「進化成Rock-type」　伊布大崩壞　奇異種子更離譜

演員狄維莊遜（Dwayne Johnson 「The Rock」）光是看臉就能腦補出他渾身肌肉的硬漢形象，但要是把他的臉和最可愛的寶可夢（Pokemon）結合，會誕生怎樣抽象的生物？



藝術家@double_ds_australia就展開了一個神奇的腦洞，把自己製作的寶可夢手辦，統統換上了狄維莊遜的臉，果然氣質一下就變得不一樣了……

點圖放大看看這批詭異作品：

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原本的伊布被稱為究極萌物，可愛度爆表，但現在透露着一股強者的氣息。堪比林黛玉倒拔垂楊柳，唐三藏温酒斬華雄。

尤其是伊布與狄維莊遜的耳朵，都留在了同一個腦袋上。四隻耳朵看着極為獵奇，但好像又不怎麼違和。

更離譜的是奇異種子，一臉嚴肅地揹着「大蒜」的造型讓我笑得螺旋昇天。

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此外這位手工達人還製作了同款換臉的小火龍、車厘龜，那張開雙臂的姿態感覺就是準備將邪惡繩之以法。

最好玩的還是比卡超了，頂着這張臉坐在地上賣萌，很難想象此時比卡超再唸叨「皮卡皮卡」會是什麼詭異效果。

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