西灣河欣景花園有外賣黨？大媽疑扮送餐白撞　住戶質疑：趁機偷嘢

犯案手法層出不窮，市民多加留意。本港一名女子在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」表示，今年4月一個星期日在家期間，突然有人多次按門鐘，其後更聽到單位外的鐵閘被拉開，對方更不斷敲打木門。樓主指小孩回家時沒有鎖鐵閘，但有鎖好木門，成為「最後堡壘」。



樓主表示，起初以為發生火警，或有保安及鄰居拍門通知疏散，但當時並沒有聽到火警鐘聲，於是開門查看，開門後發現門外站着一名大媽，身形比較豐滿，手持一袋麥當勞食品，而大媽發現屋內有人後，隨即向後退了一步，樓主當場詢問對方是否送錯外賣，並表明自己沒有訂餐，大媽望了樓主住所門牌，「口震震講出我單位地址，跟住裝下自己電話」、「改口話搞錯，係樓上高兩層嘅地址」，剛巧樓主和樓上街坊相熟，知道他們周日出街，無人在家，樓主再度追問大媽是否弄錯地址，大媽改口稱是樓上戶主朋友，「跟住急急腳鬆人」。



大媽拉閘敲門，樓主開見驚見對方手持一袋麥當勞食品，質疑對方是外賣黨趁機入屋盜竊。（AI生成圖片）

樓主認為大媽行為有可疑，送外賣或探朋友都不會「咁衝動拉開人哋度鐵閘，拍人度門」，一般都是等人應門，於是立即致電保安，留意是否有人假扮送外賣「白撞」，並懷疑大媽「趁星期日好多人出咗街，四圍撞門，想趁機入屋偷嘢」。

現場是西灣河欣景花園。（Google街景截圖）

數日後，樓主遇到樓上街坊，並告知事件，「佢都嚇親，佢話佢從來都唔叫外賣」、「冇約過朋友上門咁嘅事」，慶幸每次出門，都會留意大門和鐵閘有否鎖好，樓主更加肯定「呢個大嬸係擺明扮送外賣白撞」，同時慨嘆「而家治安愈來愈差」。

樓主質疑有人扮送麥當勞外賣，其實「四圍撞門，想趁機入屋偷嘢」。（資料圖片）

帖文引來許多網民討論：

「呢啲人有可能探路，正常人唔會撳完門鐘拉開人哋鐵閘，建議向大堂保安及管理處抄低非住户進入資料，容易追查」



「而家咩人都有，無處不在」



「睇下樓下看更做唔做嘢嘅啫」



（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）