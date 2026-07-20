壽司郎門外疑現排隊黨！女子手持至少20張候位飛　目擊者：勁猖狂

來自日本的連鎖迴轉壽司店「壽司郎」一直深受港人歡迎，繁忙時間動輒都要等至少1小時才能入座，卻變成暗藏「商機」。有壽司郎食客於網上發文表示，在分店門外見到有疑似「炒飛」的排隊黨出沒，該名女子手持至少20張候位票，目擊者不禁大呼「勁猖狂、勁誇」，無奈指「怪唔之得好多人成日都話食唔到啦」。《香港01》已就事件向壽司郎查詢，正等候回覆。



網民批評炒飛情況禁之不絕，「食個壽司都要炒飛，香港人炒嘢炒到上晒腦」，又呼籲港人「一齊企硬」，拒絕「幫襯助長」，「食餐飯都要俾黃牛賺一筆，唔好幫襯，冇人幫襯佢就收皮」、「寧願唔食，都唔會助長呢啲排隊黨」。不過也有網民猜測可能是誤會，「可能唔知屋企人幾時到撳定多幾張飛，我都成日係咁」。



有壽司郎食客於網上發文表示，在分店門外見到有疑似「炒飛」的排隊黨，藍衣女子手持至少20張候位票，大呼「勁猖狂、勁誇」。（Threads@popcorn_is_yummy）

該壽司郎食客於Threads發文表示，「壽司郎賣飛炒飛聽過無數次，但係親眼見真係第一次，勁猖狂、勁誇，目測藍衣女子手上至少有20張飛，怪唔之得好多人成日都話食唔到啦」。

壽司郎疑現排隊黨手持20張候位票

影片見到，1名穿深藍色上衣的女子站在壽司郎分店門前，她手持一疊候位票，身旁有名穿深綠色衣服的男子看着該疊候位票，相信是同行者。

壽司郎候位票「炒飛」問題一直存在，二手拍賣平台Carousell上有不少人放飛，售價約20至50元不等。（Threads@daigokofmaet）

壽司郎候位票Carousell有價有市

壽司郎候位票「炒飛」問題一直存在，二手拍賣平台Carousell上有不少人放飛，售價約20至50元不等。

影片見到，1名穿深藍色上衣的女子站在壽司郎分店門前，她手持一疊候位票。（Threads@popcorn_is_yummy）

網民批：香港真係乜都有得炒

網民留言批評排隊黨及買黃牛的人，「香港真係乜都有得炒」、「壽司郎都要炒飛？已經開到每一區都有」、「想食咪預少人排隊嘅時間去食，為咗食壽司郎去買黃牛真係黐線」。

有網民呼籲謝絕炒飛，表示「畀啲骨氣，照撳飛仔，中間skip晒佢幾10張好快到你」，又籲樓主應即場舉報，「通知職員佢手持多過1張飛」。

影片見到，1名穿深藍色上衣的女子站在壽司郎分店門前，她手持一疊候位票。（Threads@popcorn_is_yummy）

網民：一家大細去食會想幫襯 VS 提早app預約

有網民分析炒價候位票有市場的原因，「30-50蚊1張飛，如果一家大細去食、老婆、女朋友，我諗實有人買，因為冇人想等一頭半個鐘先食，加上遲入去食有時有啲壽司已經冇晒，黃牛可以生存到實有原因，幾10塊當跌咗，不過慳排隊時間，唔怕想食嘅壽司冇得叫，正義係睇你銀包結餘多少」。

有網民指出，想吃壽司郎可提早於手機應用程式預約，「apps可以預先book位，再唔係攞咗飛咪行下先，我已經習慣咗壽司郎唔係即刻入去就有得食，會預先諗定中間個1hr做乜活動，真係唔想等咪食其他囉，我係寧願唔食肥肥三文魚都唔想益黃牛嘅人」、「我專揀非繁忙時間食，大把位，毋須要攞飛，其餘時間食其他好嘢，你哋慢慢排買黃牛啦」。

網民批評，「食個壽司都要炒飛，香港人炒嘢炒到上晒腦」。不過也有網民猜測可能是誤會，「可能唔知屋企人幾時到撳定多幾張飛，我都成日係咁」。（Threads@popcorn_is_yummy）

網民估未必排隊黨 或等家人朋友到

有網民認為該女子未必是排隊黨，或許在等家人或朋友到場，「試過約人食但對方遲到，每5至10分鐘拎1張，對方到咗就將啲飛隨機送畀路人」、「我通常攞3張，入得嘅時候會送2張畀帶住小朋友或年紀大辛苦排隊嘅人」。

有網民建議各種方法杜絕排隊黨，「1個電話號碼只能夠攞1張飛，佢要申請幾10個電話號碼去玩，咁就冇辦法啦」、「一律網上實名攞飛咪解決」。

壽司郎於內地的分店亦是經常一位難求。（時代財經）

內地壽司郎多地分店查預約者SIM卡號碼

壽司郎於內地的分店同樣引來排隊熱潮，今年3月下旬，深圳有人排了5個多小時才能入座，內地二手交易平台充斥大量代取號服務，有些收費高達300元人民幣（約350港元）。

為打擊黃牛黨，內地壽司郎北京、上海、杭州、濟南、天津等多地分店於3月底推出新規，食客於壽司郎小程序預約時需填寫手機尾號4位，到店簽到需查驗預約電話尾號及SIM卡尾號，以確保一致。

（Threads@popcorn_is_yummy）

其他報道：壽司郎蟹柳壽司驚現毛髮 食客：想嘔 網民猜：師傅去廁所冇洗手

「睇相都即刻唔開胃！」有食客於網上發文表示，在壽司郎荃灣廣場分店用餐時，發現蟹柳壽司黏附了1條不明毛髮，大呼「好想嘔」，「我等咗100張飛，排咗個幾鐘，畀啲咁嘅嘢食我」。該食客其後向職員反映，職員回應「哦，有條頭髮，我幫你換過碟」，對於職員認為該條是頭髮，她大感無言。



《香港01》記者已向壽司郎查詢，至截稿前未有回覆。



有食客於網上發文表示，在壽司郎荃灣廣場分店用餐時，發現蟹柳壽司黏附了1條毛髮，大呼「好想嘔」。（Threads@9.manman）

該食客於Threads發文發相，顯示於壽司郎用膳時，蟹柳壽司其中1件黏附了1條不明毛髮，十分惡心。

壽司郎蟹柳壽司驚現毛髮 食客：好想嘔

樓主指出，她於荃灣廣場分店用餐，「仲要我係啱啱開始食，即刻冇晒食慾」，批評「咩毛都唔應該出現喺壽司上面」、「出餐之前都唔睇清楚，嚇死人」，提醒網民將食物放入口前要看清楚，「放咗入口真係嘔返3日嘅飯出嚟」。

該食客其後向職員反映，職員回應「哦，有條頭髮，我幫你換過碟」，對於職員認為該條是頭髮，她大感無言。（Threads@9.manman）

網民估：壽司師傅去完廁所冇洗手

不過網民認為不是頭髮，「好核突，好明顯唔係頭髮」、「仲要啲醬喺條毛上面，即係唧啲醬上去嘅時候都睇唔到」、「我喺旺角分店都遇過，條毛喺個杯入面」。網民猜測，「好大機會係壽司師傅去完廁所冇洗手，又或者係冇戴手套，你應該慶幸你冇擺落口，之後吐返出嚟」、「廚師唔洗手同直接加料冇分別，好變態」、

有網民表示，「我諗妳有排對住啲壽司產生陰影」、「自從有咗Threads之後，有冇人同我一樣，食咩都要左反右反咁睇，食飯又要摷下個飯，食菜又要搞下啲菜先食」。

（Threads@9.manman）