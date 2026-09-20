古代監獄有多恐怖？蘇軾被一條魚嚇出絕命詩　卻有人冒名搶著坐牢

上古時代，倫理觀念淡薄，無論男女老少，所有犯人都關在一間牢房裡。（以下內容節錄自《古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！》）



民國學者芮成瑞說那時「獄內毫無紀律，男女姦淫，墮胎、嬰兒壓斃之風，公行無忌」。至少從漢朝開始，中國出現了專門的女監，最早關押的是後宮女子，這種皇家女監稱為「永巷」。劉邦的戚夫人就是被呂后關進了永巷，最終在這裡被折磨致死。清朝的各級監獄內部，都有專門的女監區，一般是在監獄大院內設立一個獨立的小院。女監區要有單獨的圍牆，不能與男監門對門。清朝還規定，女監區的院內要留一片空地，給女犯人上廁所用。為避免女性犯人受到侵犯，女監的大門一般是鎖著的。傳送飯食靠牆壁上的轉桶，飯食放在轉桶裡面轉進去，而且必須由老獄卒負責，擔心年輕人把持不住。

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古代監獄起初不管飯，都由家人送飯。《避暑錄話》記載，蘇軾當年被陷害入獄，囑咐兒子蘇邁送飯不要送魚，因為送魚是判處死刑的暗號。一天，蘇邁因事無法送飯，委託朋友幫忙，但他忘了告訴朋友別送魚。恰巧，這位朋友就真的送了一條魚給蘇軾。蘇軾看到魚後萬念俱灰，當即寫下絕命詩並立遺囑。一條魚，嚇沒了蘇軾半條命。到了清朝，犯人的餐食改由國家負責。為防止獄卒剋扣犯人的餐食，負責獄政的提牢官還親自到監區檢查。然而，在具體執行過程中，由於各地情況不同，很難全部滿足。一般情況下，犯人家裡條件好的，由家人送飯。如果家裡條件差，監獄發給半糧。對於罪大惡極死有餘辜的，可能會不給飯吃。

儘管清朝監獄的條件有所進步，但犯人的死亡率依舊很高。監獄潮溼陰暗，密不透風，容易滋生病菌造成疫病流行。監獄內的獄卒也會層層盤剝，如果你家沒錢，便會遭到虐待。比如把你的髮辮繫在馬桶上，讓你成天抱著馬桶。最讓人恐怖的是刑具，犯人需要戴枷，兩塊厚木板合在一起鎖在脖子上。枷的重量有六七十斤，長期戴枷的犯人甚至會皮破骨露，非常恐怖。面對各種折磨，有的犯人還沒等到審判就已死在獄中。囚犯死了還不能從正門抬出來，古人忌諱衙門裡抬屍體出來，所以會特意在監獄的臨街外牆上修一個死囚洞。每當犯人死亡，屍體就順著死囚洞推出去，家屬在牆外領屍。

古代監獄如此恐怖，卻有一些犯人專門混牢飯吃，這便是牢頭獄霸。清朝文人方苞在《獄中雜記》中就記載了這樣一件事。一個獄霸因殺人入獄，與獄卒相互勾結，欺壓犯人，收取保護費。一年下來，竟收了幾百兩銀子，相當於普通人十年的收入。後來遇到大赦天下，他被釋放了，在家待了幾個月，又懷念起在監獄的日子，就冒名頂替一個殺人犯再次入獄。古代只要不是預謀故意殺人，一般不會被處決。兩年後，這名獄霸被判決流放，無法繼續在監獄裡混飯吃了。臨走時，他竟戀戀不捨，惆悵地嘆息道：「我這輩子再也回不來了！」對於惡棍來說，監獄也能成為天堂；對於順從的百姓而言，人間可能就是最痛苦的監獄。

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《古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！》書面封面（麥田出版授權使用）

書名：古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！



作者：王磊



作者簡介：畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師，著有《古人原來這樣過日子》（麥田出版）。

在教學過程中，他發現學生們對古人的日常生活很感興趣，但平時的歷史教學很少涉及這方面內容，於是思考用什麼樣的方式能更好地傳播這些知識。

從2018年5月起，他以「講歷史的王老師」為名，在大陸抖音APP開設「講歷史的王老師」欄目，專門介紹有關古代中國人日常生活的歷史知識，涉及衣食住行、戀愛婚姻、風俗娛樂等方方面面的內容。腦洞大開的問題，乾貨十足的知識點，再加上王老師作為東北人所特有的幽默講解，讓人忍不住一口氣聽完。



【本文獲「麥田出版」授權轉載。】