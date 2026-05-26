【KFC肯德基／服務業】嫌餐點難食就責罵職員？本港Facebook群組瘋傳影片，上水KFC分店有阿伯疑因不滿食物質素，爆粗責罵櫃枱女職員「你嗰啲唔X食得！我點同你食啊！」，女職員耐心回應「有乜問題？」，並建議阿伯選購另一餐點，惟阿伯繼續發難，女職員於是反駁，「大把餐你食唔啱你食咩！你一句唔啱你食，我咪做到死！」。阿伯怒氣更盛，表示要報警，「等差佬嚟講啦。X你老X」，女職員則回應「唔緊要，有CCTV（閉路電視）㗎，我唔使驚㗎」。影片最後阿伯在店內徘徊，其間多次「爆粗」。



影片引來網民嘩然，不少人批評阿伯離譜「西客」，「又鬧事！」、「擾亂秩序」。也有網民讚女職員「做得好」，「講得好！」、「搵食艱難！為什麼要受到這樣的對待！有錢就是最惡？」。



本港瘋傳影片，上水KFC分店有阿伯疑因不滿食物質素，爆粗責罵櫃枱女職員。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」）

食物質素見仁見智，但也不應難為職員。有街坊在Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」發布影片，顯示上水上水匯KFC分店有阿伯疑因食物問題，「爆粗」責罵職員。

上水阿伯大鬧KFC狂罵女職員：唔X食得，我點同你食啊！

影片長約2分半鐘，見到1名穿黑色外套阿伯，正在櫃枱怒氣沖沖地責罵女職員，「我次次嚟食嘢呢，我走嚟求食嘢啫，唔係求嗌交！」。女職員問「有乜問題？」，阿伯怒斥「你嗰啲唔X食得，我點同你食啊！」。

穿黑色外套阿伯在櫃枱怒氣沖沖地責罵女職員。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」)

穿黑色外套阿伯在櫃枱怒氣沖沖地責罵女職員。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」)

女職員倡轉食另1餐點再被罵；1句唔啱我咪做到死！

女職員於是建議阿伯購買另1餐點，「咁你咪食第2個餐囉」，惟阿伯不滿指「乜X嘢餐啊？嗌乜X嘢餐！你同我講！你同我講乜X嘢餐，我即刻嗌！X你老X啊！」，女職員反嗆「嘈嘈嘈，大把餐你食唔啱你食咩！你1句唔啱你食（就退餐），我咪做到死！」。

阿伯揚言報警 女職員：有CCTV，我唔使驚㗎

阿伯聞言怒氣更盛，反駁「你咁樣講以後唔好嚟買嘢，我嚟買嘢，谷X死自己！」，更揚言要報警，「你唔好喺度得把口啦，等差佬嚟講啦。X你老X！」，女職員則說「唔緊要，有CCTV㗎，我唔使驚㗎」。阿伯之後走開，但繼續「爆粗」，其間不時走近櫃枱，影片至此結束。

網民紛紛批評阿伯離譜。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」)

網民讚女職員做得好 斥阿伯離譜

影片引來網民熱議，紛紛批評阿伯離譜，「極品西客」、「擾亂秩序」、「把聲好X煩」。也網民讚女職員「做得好」，「講得好！」、「搵食艱難！為什麼要受到這樣的對待！有錢就是最惡？」。

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

（FB@清濤苑清河邨&祥龍圍）