82歲母獨居半年總稱「不用擔心」　兒子回家開雪櫃震驚：生活變了

許多人與年長父母分隔兩地，平時只能靠電話聯繫，聽到一句「我很健康，不用擔心」，子女往往就會放下心來。不過，隨著年紀增長，即使沒有生病或受傷，外出採買、提重物等日常活動也可能逐漸變得吃力，生活習慣因此悄悄改變。



根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，54歲的健司（化名）與82歲母親芳子（化名）分隔兩地，母親丈夫過世8年後一直獨居，每月靠約15萬日圓年金（約7,500港元）生活。過去健司每隔幾個月會返家，但近半年因工作及家庭因素，只能靠電話聯絡。每次詢問近況，母親總說「都很好、很健康」，讓他以為一切如常。

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半年後健司返家，傍晚打開冰箱準備晚餐，卻發現裡面只有雞蛋、豆腐、納豆、牛奶及熟食，冷凍庫則放著冷凍烏龍麵。過去喜歡下廚的母親，冰箱裡原本總有肉、魚和蔬菜。隔天健司邀母親去超市，她卻說「如果你開車載我就去」，讓他開始察覺生活上的變化。

家到超市步行約15分鐘，過去母親會順便散步前往，如今卻因為採買後還要提著東西回家而感到疲累。因此，她最近改用每週一次的行動販售車，缺少的物品再到附近便利商店購買，料理也從多種食材的菜色，逐漸變成豆腐、納豆、熟食及麵類等簡單餐點。母親也向兒子解釋：

不是走不了，而是走一趟回來很累。

日本內閣府調查顯示，高齡者最主要的外出目的為到附近超市或商店購物，占80.4%，其次是就醫，占69.9%；但平常「幾乎每天」外出的高齡者僅55.4%，且年齡越高，經常外出的比例越低。健司後來沒有要求母親停止獨居，而是先找出真正造成負擔的地方，將米、飲料等重物改用宅配，生鮮食材則搭配行動販售車，自己返家時再開車陪母親採買。

厚生勞動省調查指出，有65歲以上成員的家庭中，獨居戶占32.7%，而65歲以上者組成的家庭占62.3%。高齡者獨居不代表一定需要協助，但「買東西變累了」、「料理變少了」等細微改變，往往不容易從電話中察覺。對於離家生活的父母，除了詢問身體狀況，也可以多了解吃飯、購物、就醫及外出的情況，才能真正掌握生活上的變化。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】